Adam Prudent firma la chiusura del Winter Equestrian Festival

Wellington, domenica 4 aprile 2021 – Fine settimana pasquale caratterizzato da un solo concorso ippico internazionale di salto ostacoli: lo Csi a quattro stelle di Wellington (Florida), ultima tappa del Winter Equestrian Festival 2021, il circuito di maggiore durata al mondo (tredici settimane consecutive!).

L’evento termina oggi, ma ieri sera si è disputata la gara più importante, il Gran Premio: la vittoria è stata conquistata da Adam Prudent in sella a Baloutinue, al termine di un barrage che ha visto otto binomi in campo per contendersi la vittoria finale. Adam Prudent non solo ha chiuso a zero: l’ha fatto stabilendo in assoluto il miglior tempo, migliore anche di quello dei binomi che hanno chiuso con uno o più errori. E dire che per il barrage si sono qualificati campioni del calibro di Kent Farrington, Laura Kraut e McLain Ward, tutti difficilmente superabili sul cronometro.

Adam Prudent è nato nel 1989, figlio d’arte poiché il padre – il francese Henri Prudent – e la mamma – la statunitense Katie Monahan – sono cavalieri di massimo livello internazionale (soprattutto lei: una carriera costellata di risultati favolosi) e in seguito apprezzatissimi trainer. L’inizio della carriera internazionale Adam l’ha vissuto per i colori della Francia, per poi divenire statunitense di bandiera sportiva.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

https://pbiec.coth.com/classes/Detail/cid/259103