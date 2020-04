Aquisgrana: cancellato il World Equestrian Festival

Bologna, mercoledì 22 aprile 2020 – Per il 2020 diamo addio anche al concorso internazionale più importante del mondo, quello di Aquisgrana, previsto all’inizio di giugno. Ma in effetti dobbiamo metterci tutti – noi del mondo dello sport equestre – nell’ordine di idee che la totalità gli eventi agonistici programmati almeno fino a settembre (come minimo… ) siano da considerarsi cancellati. La notizia vera sarebbe se qualcuno di questi venisse effettivamente mantenuto in calendario e – più ancora – realmente disputato… Comunque da oggi circa il Chio di Aquisgrana c’è l’ufficialità; dopo aver preso in considerazione in un primo momento l’ipotesi di rimandare l’evento più tardi nell’anno, il comitato organizzatore ha invece annunciato la definitiva cancellazione del World Equestrian Festival. Doloroso ma inevitabile… Però c’è un’idea, della quale verranno forniti i dettagli tra qualche giorno: un Chio di Aquisgrana virtuale in versione digitale! Di cosa si tratta? Non si sa con precisione: il progetto sarà presentato tra breve dal comitato organizzatore del World Equestrian Festival.