Arezzo: l’oro pony è di Mathilda Mercuri

Arezzo, domenica 6 settembre 2020 – Con l’assegnazione delle medaglie riservate alla classe pony sono andate in archivio oggi ad Arezzo le gare valide per il Campionato d’Italia 2020. La medaglia d’oro e il titolo di campionessa d’Italia sono stati conquistati da Mathilda Mercuri su Marcello con 22 punti; medaglia d’argento Elisabetta Giussani su Killmullen Olympic Cruise con 28 punti e medaglia di bronzo Cassandra Belli su Red Star Optimus con 29. Da sottolineare che tutti e tre provengono da centri ippici laziali: Mathilda Mercuri dall’Excalibur, istruttrice Luna Di Federico; Elisabetta Giussani dal Roma Pony Club, istruttore Marco Ciucci; Cassandra Belli dal C&G Lazio, istruttore Vincenzo Cinelli. Mathilda Mercuri ha conquistato la medaglia d’oro ottenendo il 3° posto nella gara d’esordio giovedì (a tempo in tabella A), il 4° posto nella prova di precisione venerdì con un errore e infine oggi la seconda posizione con 5/8 nella gara a due manches di precisione.

LA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO D’ITALIA PONY 2020

https://equiresults.com/competition/6648/131038/results