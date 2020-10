Emilio Bicocchi: vittoria e commozione

Arezzo, sabato 10 ottobre 2020 – “Di gare così ne ho vinte tante, in effetti: ma questa volta è stata una cosa speciale, questa volta in premiazione mi sono commosso”. Emilio Bicocchi lo confida senza alcuna remora, ed è una commozione molto ben comprensibile, una commozione che trova la sua ragione d’essere in un nome e cognome: Mario Mencarelli. Proprio lui: questa grande figura di uomo, prima ancora che di uomo di cavalli e di allevatore, che ci ha lasciato lo scorso 24 luglio… Sì, perché oggi Emilio Bicocchi ad Arezzo ha vinto il campionato dei cavalli di 6 anni d’età in sella a Delirio delle Sementarecce: le Sementarecce è uno degli allevamenti storici d’Italia, creato e cresciuto e organizzato con amore e dedizione totali da Mario Mencarelli nel cuore della Maremma toscana. E quindi oggi questa vittoria è una specie di celebrazione assoluta: un cavallo nato e allevato in Toscana vince il campionato in Toscana montato da un cavaliere toscano… Ma c’è di più: la scuderia di Emilio Bicocchi è proprio alle Sementarecce, e il rapporto che lui aveva con Mario Mencarelli era qualcosa di connesso con i sentimenti della vita, più che con la semplice passione per i cavalli e lo sport equestre. Se a tutto ciò aggiungiamo inoltre che Delirio delle Sementarecce è figlio di Kapitol d’Argonne, cioè uno dei cavalli più importanti della storia sportiva e agonistica di Emilio Bicocchi… il quadro è completo? No, c’è una ulteriore particolarità di significato del tutto speciale: quando Delirio aveva 2 anni Emilio Bicocchi insieme a sua mamma Barbara ne ha rilevato la proprietà intera (ne possedeva già il cinquanta per cento, mentre l’altra metà era appunto di Mario Mencarelli) per poi donare il cavallo a suo padre Giuseppe in occasione del suo settantesimo compleanno.

“La cosa impressionante è che se si fa eccezione per il mantello differente quando sono in sella a Delirio mi sembra di essere su Kapitol”, racconta Emilio Bicocchi, “i punti in comune tra loro due sono infatti tantissimi fino a renderli pressoché identici. Questo è stato il secondo concorso che ho fatto con Delirio: tutta la fase di addestramento e di lavoro iniziale l’ha fatta su di lui Stefano Margheriti, al quale dunque va in larghissima parte il merito di questo successo”.

Alle spalle di Emilio Bicocchi e di Delirio delle Sementarecce si sono inseriti in classifica Francesco Turturiello su Justus di Ca’ San Giorgio e Marco Marangotto su Vik Valentina: il risultato finale si può consultare attivando il link sottostante.

LA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO DEI 6 ANNI

