Global: domani i verdetti della stagione

Samorin, venerdì 22 ottobre 2021 – Il secondo Csi a cinque stelle del Longines Global Champions Tour organizzato a Samorin (Slovacchia) è cominciato ieri e domani emetterà il suo verdetto definitivo… ! Sì, perché si tratta dell’ultima tappa del circuito mondiale, quella che determinerà il vincitore finale sia del Tour sia della Global Champions League. Definendo inoltre la lista dei partecipanti al super Gran Premio del Tour che andrà in scena a Praga in occasione dei Playoff della League, riservato ai soli vincitori delle tappe della stagione.

Insomma, la tensione è forte e la pressione notevole sulle spalle dei protagonisti… Tra i quali il campione olimpico Ben Maher ha già fatto chiaramente capire le sue intenzioni vincendo ieri la gara grossa della giornata (quella valida anche come prima manche della League) in sella al suo portentoso Explosion. Maher ha già vinto il Tour per ben due volte consecutive (è il campione uscente, avendo riportato il primo posto al termine della stagione 2019 prima di un 2020 azzerato dalla pandemia), e se riuscisse a vincere anche domani stabilirebbe un record assoluto poiché nessuno è riuscito a conquistare la vittoria finale per tre volte. Il cavaliere britannico non avrà però un compito facile: lo svedese Peder Fredricson – numero uno del mondo – è al comando della classifica generale e a lui basterebbe conquistare il 10° posto (o una qualsiasi posizione dalla nona alla prima) per infine trionfare. Maher invece deve vincere il GP e sperare che Fredricson si classifichi dall’11° posto in giù per riuscire a comporre l’eventuale formidabile tris. Senza dimenticare, poi, che c’è un Olivier Robert al 2° posto della classifica che sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo… Insomma, l’unica cosa certa è che domani il Gran Premio del Longines Global Champions Tour sarà uno spettacolo da gustare fino all’ultimo salto. Dopo che – tra l’altro – la Global Champions League avrà già dichiarato la squadra prima in classifica per il 2021.

PROGRAMMA E RISULTATI

https://www.longinestiming.com/equestrian/2021/longines-global-champions-tour-of-amorin-week-2-amorin

LA CLASSIFICA GENERALE DEL LGCT PRIMA DELL’ULTIMA PROVA

https://results.hippodata.de/2021/2047/docs/lgct_ranking_after_samorin1_2021.pdf

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA GCL PRIMA DELL’ULTIMA PROVA

https://results.hippodata.de/2021/2047/docs/gcl_ranking_after_samorin1_2021.pdf