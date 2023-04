ICT: ad Arezzo si impone il team Givova

Bologna, 15 aprile 2023 – Due giorni di emozioni per la tappa di apertura di Italian Champions Tour (ICT), il primo circuito nazionale di salto ostacoli a squadre che ieri, venerdì 14 aprile, all’Arezzo Equestrian Centre, ha inaugurato la sua terza stagione. Sempre nel segno della collaborazione con Fieracavalli.

La tappa aretina ha visto confrontarsi, nel coreografico campo dell’Arena Dante 16 i team. La gara si è conclusa con la conquista del podio da parte del team tutto italiano di Givova. Pasquale Datena in sella a Folkner e Filippo Lupis in sella a Contito EB Z si sono aggiudicati i 29 punti complessivi valevoli per il primo posto sul podio.

A seguire il team Crivelli, con Gianni Govoni in sella a Highway (che ha dominato anche la classifica individuale) e il belga Bas Moerings in sella a Kivinia. È Goldspan team, invece, il terzo a salire sul podio con i suoi cavalieri Gianluca Quondam e Giacomo Bassi rispettivamente in sella a Great Gatsby e Twist del Terriccio.

Il quarto e quinto posto spettano invece ai team misti di cavalieri e amazzoni che hanno raggiunto ottimi risultati sia nell’individuale sia nelle gare a squadre. L’EFG, arrivato quarto per un soffio con Antonia Vita Pinardi in sella a Glasgow Mb e Antonio Sanfelice di Monteforte in sella a Hellas, e il team Co.Ge – che conquista il quinto posto con il duo formato da Linda Bratomi in sella a Daido Van ‘T Ruytershof Z e Francesco Turturiello in sella a Jackal.

Conclusasi la prima tappa del circuito, si guarda ora alla capitale dove, dal 26 al 27 maggio, nell’ovale di Piazza di Siena si svolgerà la seconda delle 5 tappe in programma, per poi proseguire, il 21 e 23 luglio, sulla costa adriatica, a San Giovanni in Marignano, poi in Sicilia, il 22 e 23 settembre, per chiudere con la finalissima di Verona durante Fieracavalli, la manifestazione giunta alla sua 125ª edizione e in programma dal 9 al 12 novembre 2023.

Fonte: comunicato stampa