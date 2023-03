Italian Champions Tour: 16 squadre in gara per la 3° edizione del concorso

Arezzo, 26 marzo 2023 – Una cena speciale, allestita eccezionalmente nel cuore di Arezzo, nel suggestivo contesto del loggiato vasariano di Piazza Grande, per lanciare la terza edizione e la tappa di apertura del circuito nazionale di salto ostacoli a squadre Italian Champions Tour, promosso da Fieracavalli e Regione Siciliana.

La serata è stata l’occasione per annunciare le novità della terza edizione di Italian Champions Tour e presentare, agli ospiti e alle istituzioni ai tavoli, tutte le squadre in gara: Safe Riding, Efg Italia, Goldpsan, Givova, Equinet, Cavalleria Toscana Rider’s Gene, Crivelli, Co.Ge., Sch, Equipe, Excellence Sport, Grimaldi Lines, Banca del Fucino LAS Helmets, Scuderia 1918 DXB Racing Team, Victor Handmade, Jumping Verona 2023.

I 64 atleti e i loro team manager hanno ricevuto il welcome kit da Nicole Cereseto, Youth Ambassador di Fieracavalli 125 e ospite della serata.

L’avvio ufficiale del circuito itinerante è fissato per venerdì 14 aprile, con due giornate di gara in programma all’Arezzo Equestrian Centre.

In continuità con le due edizioni precedenti, l’evento sportivo farà tappa nelle più prestigiose location del salto ostacoli italiano, unendo idealmente l’Italia del cavallo da nord a sud.

Dopo Arezzo, dal 26 al 27 maggio, sarà la volta di Piazza di Siena a Roma, per poi raggiungere il 21 e 23 luglio la costa adriatica, a San Giovanni in Marignano; a seguire la tappa in Sicilia, il 22 e 23 settembre, per poi chiudere con la finalissima di Verona durante Fieracavalli, la manifestazione giunta alla sua 125ª edizione e in programma dal 9 al 12 novembre.

Si rafforza quest’anno anche il legame tra sport e business, uno degli obiettivi della competizione.

Dall’edilizia all’abbigliamento sportivo e accessori per lo sport, dall’alta gioielleria Made in Italy all’ambito marittimo per il trasporto passeggeri: è ampio il ventaglio sponsor di quest’anno, che registra un crescente interesse del mercato verso il mondo dell’equitazione.

La serata, inoltre, si inserisce in uno degli eventi più amati da turisti e appassionati perché proprio in quei giorni il capoluogo toscano si anima con il Capodanno dell’Annunciazione: una tre giorni di appuntamenti storici e folkloristici per riunire il popolo aretino nelle vie della città e nei luoghi simboli

della provincia.

Tutte le info sul nuovo sito ufficiale

Comunicato stampa Italian Champions Tour