Toscana Tour e Italian Champions Tour: ad Arezzo il Gotha dell’equitazione mondiale

Arezzo, 14 marzo 2023 – Per quattro settimane, dal 21 marzo al 16 aprile, i più grandi cavalieri del mondo saranno protagonisti ad Arezzo.

Merito di Toscana Tour, il concorso internazionale di salto ostacoli organizzato da Arezzo Equestrian Centre con il patrocinio del Comune di Arezzo e la collaborazione di Fieracavalli Verona che quest’anno taglia il traguardo delle diciassette edizioni.

Quattro Gran Premi, mille cavalli a settimana, millecinquecento cavalieri e amazzoni provenienti da trenta nazioni e un montepremi totale di € 800.000,00: questi sono solamente alcuni dei numeri che caratterizzeranno uno degli eventi più amati non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da tantissimi appassionati che ogni anno “invadono” il centro equestre di San Zeno per passare giornate di svago e spensieratezza in un contesto sportivo di altissimo livello.

I riflettori del tour saranno puntati, come ormai accade dal 2005, sugli iconici campi gara in erba e sabbia silicea intitolati ai celebri scrittori e poeti del passato: Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giorgio Vasari.

È qui che i migliori atleti del jumping mondiale faranno saltare i loro cavalli ad altezze fino ad 1.60 mt: tra questi spicca il nome dello svedese Peder Fredricson, campione olimpico in carica grazie all’oro conquistato nella gara a squadre ai Giochi di Tokyo 2020 e argento individuale.

Ma non solo: campione europeo individuale e argento a squadre a Goteborg (2017), Fredricson è sempre salito sul podio nelle ultime Olimpiadi conquistando un argento individuale a Rio 2016 e un argento a squadre ad Atene 2004.

Insieme a lui non mancheranno altri straordinari cavalieri come il brasiliano Marlon Modolo Zanotelli, attualmente il 7° cavaliere più forte del mondo secondo la ranking FEI, l’inossidabile Michael Whitaker, asso britannico che riesce ancora ad impressionare il pubblico all’età di 62 anni e il celebre Roger-Yves Bost, campione francese che ha conquistato tre medaglie d’oro tra Olimpiadi, Mondiali e Europei, oltre a ben 4 gran premi nella storia di Toscana Tour (2007, 2012, 2013, 2014).

Tra gli azzurri i protagonisti più attesi sono Federica Ciriesi, campionessa italiana in carica, il carabiniere Emanuele Gaudiano, forte di due presenze alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2021, Piergiorgio Bucci, vincitore della Coppa delle Nazioni nel CSIO di Roma 2017 e detentore della medaglia d’argento ai Campionati Europei di Windsor nel 2009, Alberto Zorzi, talento internazionale in forza all’Esercito, l’aviere Giulia Martinengo Marquet, campionessa italiana proprio ad Arezzo nel 2018 e i giovani Giacomo Casadei, Filippo Bologni e Guido Franchi.

Anche quest’anno non poteva mancare Gianni Govoni, primo nell’albo d’oro di Toscana Tour con 7 Gran Premi vinti e unico azzurro ad aver partecipato a 2 Olimpiadi, 3 Campionati del Mondo, 10 europei, 3 giochi del mediterraneo e 1 finale di Coppa del Mondo.

“Cavalli e cavalieri fanno parte della tradizione della nostra città, e il Toscana Tour ben si combina con questa nostra peculiarità – commenta il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. – Grazie aIl’Equestrian Centre, realtà d’eccellenza nel panorama dell’equitazione, non soltanto Arezzo ospiterà una manifestazione di livello internazionale e di grande prestigio, ma per quattro settimane avrà l’occasione di far conoscere le sue bellezze ad un pubblico proveniente da tutto il mondo. Grazie a Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini per aver voluto condividere con la città un evento così speciale, e rafforzare anno dopo anno il legame con Arezzo”.

“Per il Comune di Arezzo è un onore patrocinare e sostenere la nuova edizione del Toscana Tour che, come le edizioni precedenti, porterà ad Arezzo atleti di fama internazionale ed enormi ricadute per tutto il settore turistico ricettivo – ha detto l’assessore allo Sport Federico Scapecchi. – Grazie al lavoro di Arezzo Equestrian Centre, nonchè alla professionalità del proprio staff e alla qualità delle strutture, Arezzo può infatti vantarsi di ospitare ogni anno un evento come questo in sede fissa. Le 4 settimane di gare saranno anche un’occasione per gli sportivi, gli appassionati e la cittadinanza tutta per poter godere gratuitamente di uno spettacolo unico nel suo genere”.

“Arezzo Equestrian Centre sarà la patria dell’equitazione internazionale per quattro settimane, con cavalieri di altissimo livello e oltre mille cavalli scuderizzati a settimana: possiamo dire che siamo veramente tornati a pieno regime. La nostra volontà è di condividere questo grande evento con la città di Arezzo, per questo abbiamo organizzato una cena speciale per il lancio di Toscana Tour 2023 e del circuito a squadre Italian Champions Tour sotto il loggiato vasariano di piazza Grande, il cuore della città. Sarà l’occasione per mostrare ai nostri cavalieri la bellezza del centro storico aretino, un luogo da vivere durante il lungo periodo delle competizioni sportive. Il rapporto con il comune di Arezzo ogni anno è sempre più forte e noi non possiamo che esserne orgogliosi” è il commento degli show directors Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini”.

“Per me è motivo di orgoglio avere nella mia regione un evento conosciuto in tutto il mondo – ha sottolineato Stefano Serni, presidente della Fise Toscana – questo evento permette anche ai cavalieri toscani di confrontarsi con i top riders piu forti del mondo. Non posso che augurare a tutto il comitato organizzatore di Arezzo Equestrian Centre i migliori auguri per la riuscita del Tour”.

IL PROGRAMMA E I SERVIZI

Ogni settimana, nelle grandi arene di San Zeno, saranno in programma le competizioni del Bronze Tour, Silver e Gold Tour (CSI1*, CSI3* e CSI4*) insieme ai concorsi internazionali riservati a cavalieri Juniores, Pony e Children e ai cavalli giovani. Complessivamente saranno sette le categorie valide ai fini dei Longines Rankings FEI, con il Gran Premio conclusivo del CSI3* e quello del CSI4* che permetteranno di ottenere i FEI Certificates of Capability per i prossimi Campionati Europei di Milano San Siro e i MER necessari sia per l’accesso a Milano che per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

I visitatori che verranno all’Arezzo Equestrian Centre potranno usufruire di aree ristoro con bar, ristoranti, hamburgherie e di una nuova area shopping con i migliori brand della moda equestre e numerose sellerie. L’accesso alle tribune e all’interno del centro equestre è completamente libero e gratuito. Tutte le competizioni di Toscana Tour, inoltre, saranno trasmesse in diretta streaming nella piattaforma Play2ride.tv. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale.

ITALIAN CHAMPIONS TOUR, AL VIA LA TERZA EDIZIONE

Insieme a Toscana Tour è stata presentata la terza edizione di Italian Champions Tour, il circuito a squadre di salto ostacoli più importante d’Italia promosso da Fieracavalli e Regione Siciliana.

Nato da una idea dell’imprenditore aretino Riccardo Boricchi e dell’armatore napoletano Guido Grimaldi, ICT rappresenta uno straordinario connubio tra sport, business e comunicazione: tante prestigiose aziende del tessuto imprenditoriale italiano, infatti, partecipano al circuito con una squadra di cavalieri e amazzoni che prende il nome del proprio brand.

Quello di Italian Champions Tour è un esaltante percorso diviso in cinque tappe tra quelli che sono considerati i migliori campi gara dello stivale: ad aprire la stagione 2023 sarà proprio l’Arezzo Equestrian Centre, dal 14 al 16 aprile, passando poi nella cornice unica al mondo di Piazza di Siena a Roma dal 26 al 27 maggio.

Dopo la capitale la strada è verso la costa adriatica, all’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano il 21 e 23 luglio, per poi volare in Sicilia nella Tenuta di Ambelia il 22 e 23 settembre. Il gran finale è fissato a Verona, la culla di Fieracavalli, dal 9 all’11 novembre dove sarà decretato il vincitore del concorso.

L’edizione 2023 vedrà in gara le squadre Safe Riding, Efg Italia, Goldpsan, Givova, Equinet, Cavalleria Toscana Rider’s Gene, Crivelli, Co.Ge., Sch, Equipe, Excellence Sport, Grimaldi Lines, Banca del Fucino LAS Helmets, Scuderia 1918 DXB Racing Team, Victor Handmade, Jumping Verona 2023.

“Aprire la nuova stagione di Italian Champions Tour ad Arezzo è motivo di orgoglio – spiega lo show Director del concorso Riccardo Boricchi – da qui è partita l’idea di un evento che fosse un connubio tra sport e business. Posso dire con franchezza che l’obiettivo è riuscito in pieno: quest’anno avremo sedici squadre in gara che rappresentano alcuni tra i brand più importanti d’Italia. Tutti i componenti dei team, ovviamente, saranno in piazza Grande per la cena di presentazione del circuito, venerdì 24 marzo, dove sarà lanciata la terza edizione”.

Tutte le info su Italian Champions Tour sono consultabili nel sito ufficiale.