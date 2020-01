L’irresistibile ascesa di Martin Fuchs

Bologna, venerdì 3 gennaio 2020 – L’anno nuovo inizia con un nuovo numero uno del mondo. Martin Fuchs ha spodestato l’amico/rivale Steve Guerdat da quel trono mondiale che il campione olimpico di Londra 2012 occupava da ben un anno intero: adesso al primo posto nella computer list di salto ostacoli c’è lui, Martin, 27 anni, prosecutore di una famiglia di cavalieri fortissimi, il padre Thomas, la madre Renata, lo zio Markus, la zia Andrea, il cugino Alois… La conquista della vetta mondiale corrisponde per Martin al compimento di una scalata formidabile iniziata fin da juniores: da quel momento, il giovane Fuchs non ha mai smesso di salire, continuamente, costantemente, senza mai una sola pausa di arresto, senza una caduta, senza una crisi… Quattro Campionati d’Europa juniores consecutivi dal 2007 al 2010: con due medaglie di bronzo individuali. Poi da young rider una serie favolosa: nel 2011 argento individuale e a squadre, nel 2012 oro individuale e argento a squadre, nel 2013 argento individuale e oro a squadre… ! Al suo primo Campionato di Svizzera seniores, nel 2014, vince: medaglia d’oro. Al suo primo Campionato d’Europa seniores, nel 2015, conquista la medaglia di bronzo a squadre, ripetuta nel 2017, passando dal 38° posto individuale del 2015 al 13° del 2017. Alla sua prima Olimpiade, nel 2016, è nei primi dieci: 9° posto. Al suo primo Campionato del Mondo, nel 2018, conquista la medaglia d’argento individuale. Poi il trionfo nel suo terzo Campionato d’Europa (tre del resto non è il numero perfetto?), nel 2019 a Rotterdam: vittoria, medaglia d’oro, campione d’Europa… Il mese di dicembre 2019 dà l’ultimo tocco per la consacrazione: vittoria dei Gran Premi di Ginevra e di Londra Olympia. Oggi la pubblicazione da parte della Fei della prima computer list del 2020: Martin Fuchs è il numero uno del mondo.

LA COMPUTER LIST DI GENNAIO 2020

https://data.fei.org/Ranking/Search.aspx?rankingCode=S_WR