Computer list mondiale: Gaudiano sale, Bologni entra nei primi cento

Bologna, venerdì 3 gennaio 2020 – Sono distanti l’uno dall’altro nella computer list mondiale di gennaio 2020 pubblicata dalla Fei oggi nella quale lo svizzero Martin Fuchs è il nuovo numero uno, ma entrambi sono in rimonta costante: Emanuele Gaudiano passa dal 25° al 23° posto, Filippo Bologni dal 107° al 93°. Ma mentre Emanuele Gaudiano è ormai un cavaliere maturo che nella computer list è salito e sceso e poi risalito più e più volte, Filippo Bologni è un giovane (25 anni) che sta facendo le prime esperienze ad alto livello internazionale e che oggi conquista un risultato molto importante: entrare nei primi cento del mondo. Tanto per dare un’idea, la computer list mette in graduatoria più di 3.500 cavalieri… Tutti e due sono lanciatissimi: Gaudiano ha inanellato una serie di risultati strepitosi nell’ultima parte della stagione agonistica 2019, Bologni nello stesso 2019 ha vissuto il primo anno di agonismo ai massimi livelli internazionali della sua carriera. Entrambi vestono la divisa dell’Arma dei Carabinieri e con questi colori aggrediscono un 2020 che speriamo possa essere per loro perfino migliore del 2019.

Tutti gli altri cavalieri azzurri compresi nei primi cento purtroppo perdono posizioni: Lorenzo de Luca passa dal 27° al 30° posto, Alberto Zorzi dal 58° al 64°, Emilio Bicocchi dal 68° al 69°, Roberto Turchetto dall’80° all’82°.

LA COMPUTER LIST DI GENNAIO 2020

https://data.fei.org/Ranking/Search.aspx?rankingCode=S_WR