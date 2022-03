Piergiorgio Bucci c’è sempre

Arezzo, domenica 27 marzo 2022 – Il primo Gran Premio del Toscana Tour 2022 parla brasiliano: oggi la vittoria è infatti stata conquistata da Francisco José Mesquita Musa in sella a Carte de Blue PS Marathon. Ma il nostro formidabile Piergiorgio Bucci non ha reso facile la vita al vincitore, chiudendo al 2° posto in sella a Naiade d’Elsendam Z con un distacco sul cronometro davvero minimo: 35.16 contro 34.46. Per il cavaliere azzurro il momento è davvero magnifico, dato che ognuno dei suoi cavalli di punta si sta dimostrando altamente competitivo: oggi Naiade, domenica scorsa Cochello nel Gp a quattro stelle di Gorla ugualmente con la seconda posizione…

Altri cinque azzurri hanno raggiunto il decisivo barrage, su un totale di tredici qualificati (sarebbero stati quindici, se Luca Marziani su Lighting e Francesca Ciriesi su Cape Coral non fossero stati penalizzati sul tempo massimo al termine di un eccellente netto agli ostacoli in percorso base) a fronte dei 60 partecipanti alla gara. François Spinelli si è classificato all’8° posto su Iuppiter del Laghetto con 0/4, Omar Bonomelli al 9° su Chippendel de la Tour con 0/6, Gianluca Quondam al 10° su Chaccbay con 0/6, Filippo Bologni al 12° su Quilazio con 0/8, Emanuele Gaudiano al 13° su Crack Balou con 0/11.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

