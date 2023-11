Praga: super Julien Epaillard

Praga, domenica 19 novembre 2023 – Julien Epaillard ha vinto ieri sera a Praga in sella a Dubai du Cedre il Super Gran Premio del Longines Global Champions Tour, gara riservata ai vincitori dei Gran Premi della stagione 2023 del circuito e che ha messo in palio la bellezza di 1 milione e 260 mila euro.

Per il numero 7 del mondo un’altra grande gioia dopo quella vissuta a Milano quest’estate nel Campionato d’Europa, quando sui terreni dell’ippodromo Snai San Siro sempre in sella a Dubai du Cedre (Sf nato nel 2013 da Baloubet du Rouet x Diamant de Semilly) ha conquistato la medaglia di bronzo individuale.

Una gioia nella gioia per il francese, tra l’altro, perché tra i tanti formidabili avversari il 2° in classifica è risultato il binomio composto dallo svedese Henrik von Eckermann sul favoloso King Edward: lasciarsi alle spalle un fenomeno del genere non è cosa di tutti i giorni…

La gara tuttavia è stata molto combattuta, oltre che molto difficile: tant’è vero che nessuno è riuscito a chiudere senza errori i due percorsi proposti in campo da Uliano Vezzani: chi ha fissato lo zero nella prima manche (tra i quali lo stesso Epaillard) non è riuscito a fare altrettanto nella seconda, e viceversa. Ovviamente a parità di penalità la differenza l’ha fatta il tempo nella seconda frazione: e quando c’è da lottare sul cronometro Julien Epaillard non ha davvero rivali, sebbene proprio nel secondo percorso per lui ci sia stato quell’errore che avrebbe potuto costargli molto caro… Infatti dopo di lui in campo sarebbero entrati gli ultimi due cavalieri, ovviamente a zero penalità: l’olandese Maikel van der Vleuten su Beauville Z e poi come ultimo a partire – perché autore del miglior risultato nella prima manche – il danese Andreas Schou su Darc de Lux. Se anche solo uno dei due avesse ripetuto lo zero per Epaillard non ci sarebbe stato nulla da fare… Ma così non è accaduto: van der Vleuten ha chiuso con un errore (infine al 6° posto) e poi Schou – il quale si è trovato sulle spalle l’enorme responsabilità di poter vincere, terminando a zero – totalizzava ben 12 penalità chiudendo così all’11° posto finale.

Dunque il trionfo di Julien Epaillard e Dubai du Cedre, davanti allo svedese Henrik von Eckermann su King Edward e all’austriaco Max Kuehner su Up Too Jacco Blue.

Le emozioni a Praga non sono comunque finite: oggi pomeriggio infatti è in programma la disputa della Super Cup della Global Champions League.

LA CLASSIFICA DEL SUPER GRAN PREMIO LGCT

