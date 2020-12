Salto ostacoli: il 2020 momento per momento

Bologna, lunedì 28 dicembre 2020 – Oggi saremmo nel pieno dello Csi di Coppa del Mondo di Mechelen (26-30 dicembre), il grande evento belga che tradizionalmente chiude il calendario agonistico di ogni anno. Ma il concorso è stato cancellato dalla pandemia, così come un’infinità di altre manifestazioni durante tutto questo tristemente eccezionale 2020. Quindi oggi è un lunedì… strano: non ci sono gare da raccontare, né Gran Premi da commentare, né interviste da registrare. E allora, visto che mancano solo tre giorni all’inizio dell’anno nuovo, perché non approfittare di questo ‘vuoto’ per voltarci indietro e rivivere ciò che è accaduto lungo il corso di questi ultimi dodici mesi? Vediamo, dunque: momenti belli con tanti ottimi risultati dei nostri cavalieri (qui riportati fino al 5° posto), momenti dolorosi con tanti nostri amici che ci hanno lasciato, momenti difficili creati dal dilagare del Covid-19…

6 GENNAIO

Giorno in cui diviene ufficiale ciò che era accertato già da qualche tempo: grazie alle eccellenti prestazioni di Emanuele Gaudiano nella seconda metà del 2019, l’Italia conquista la qualifica individuale (un posto) per le Olimpiadi di Tokyo 2020

6 GENNAIO

Venduto Cabalgaro Z, eccellente compagno di gare di Lucia Vizzini

18 GENNAIO

Alberto Zorzi su Vauban du Trio è 3° nel Gran Premio dello Csi a due stelle Oliva (Spagna)

19 GENNAIO

Emilio Bicocchi su Evita è 4° nel Gran Premio di Coppa del Mondo di Lipsia (Germania): per lui la qualifica alla finale di Coppa del Mondo di Las Vegas 2020 è virtualmente raggiunta

26 GENNAIO

Luca Moneta vince su Neptune Brecourt il Gran Premio dello Csi a due stelle di Valencia (Spagna)

26 GENNAIO

Alberto Zorzi su Vauban du Trio è 4° nel Gran Premio dello Csi a due stelle di Oliva (Spagna)

2 FEBBRAIO

Alberto Zorzi su Vauban du Trio è 2° e Lorenzo de Luca su Nuance Bleue è 3° nel Gran Premio dello Csi a tre stelle di Oliva (Spagna)

9 FEBBRAIO

Giampiero Garofalo su Ezra van W vince il Gran Premio dello Csi a tre stelle di Valencia (Spagna)

9 FEBBRAIO

Roberto Turchetto su Baron è 3° nel Gran Premio dello Csi a tre stelle di Vilamoura (Portogallo)

16 FEBBRAIO

Filippo Bologni su Diplomat è 4° nel Gran Premio dello Csi a due stelle di Valencia (Spagna)

23 FEBBRAIO

Alberto Zorzi su Cinsey è 4° nel Gran Premio dello Csi a 3 stelle di Vejer de la Frontera (Spagna)

23 FEBBRAIO

Christian Fioravanti su Birdy de la Lande è 2° nel Gran Premio dello Csi a due stelle di Valencia (Spagna)

23 FEBBRAIO

Al termine del Gran Premio di Coppa del Mondo di Goteborg (Svezia) è ufficiale: Emanuele Gaudiano ed Emilio Bicocchi sono qualificati per la finale di World Cup di Las Vegas. Per la prima volta dal 2000 due italiani nella finalissima mondiale!

8 MARZO

Piergiorgio Bucci su Quadriglio del Terriccio è 2° nel Gran Premio dello Csi a tre stelle di Vilamoura (Portogallo)

8 MARZO

Alberto Zorzi su Vauban du Trio è 3° nel Gran Premio dello Csi a tre stelle di Vejer de la Frontera (Spagna)

13 MARZO

Annunciata la cancellazione della finale di Coppa del Mondo di Las Vegas in calendario dal 15 al 19 aprile

14 MARZO

Riccardo Pisani su Chaclot è 4° nel Gran Premio dello Csi a tre stelle di Vejer de la Frontera (Spagna), l’ultima gara internazionale prima del lockdown totale

24 MARZO

Il Cio dà l’annuncio ufficiale: le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono rinviate al 2021

25 MARZO

Cancellato lo Csio di Roma in calendario dal 28 al 31 maggio

1 APRILE

Muore Jon Doney, britannico, 71 anni, doveva essere il presidente di giuria per le gare di salto ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo (la sua terza Olimpiade come ufficiale di gara); nel suo prestigioso curriculum anche l’essere stato chef de piste per il Campionato del Mondo di L’Aia nel 1994

19 APRILE

Muore Margit Otto Crepin, nata in Germania nel 1945 ma divenuta francese per matrimonio, stella mondiale per la specialità del dressage (dunque non salto ostacoli, ma è comunque impossibile non ricordarla… ) con la vittoria della Coppa del Mondo nel 1989 e del Campionato d’Europa nel 1987, argento alle Olimpiadi di Seul 1988, il tutto sul formidabile Corlandus

25 APRILE

Muore Elizabeth Broome, da tutti conosciuta con il diminutivo di Liz e il cognome Edgar (quello del marito Ted). Britannica, nata nel 1943, prima donna nella storia capace di vincere il Gran Premio più difficile e importante del mondo, quello dello Csio di Germania ad Aquisgrana, nel 1980 in sella a Forever

30 APRILE

Muore Wiliam Ringrose, nato nel 1930, colonnello dell’esercito irlandese nell’arma di cavalleria, vera e propria leggenda del salto ostacoli dell’Isola di Smeraldo, vincitore del Gran Premio Roma nel 1961 e sempre a Piazza di Siena medaglia di bronzo nel Campionato d’Europa 1963. Comandante della famosa Scuola Militare di Equitazione di Dublino (McKee Barracks), è poi stato capo équipe della squadra nazionale irlandese di salto ostacoli negli anni Settanta e Ottanta

8 MAGGIO

La Fei annuncia la cancellazione del Campionato d’Europa 2021 a causa della ‘vicinanza’ con le Olimpiadi di Tokyo, rinviate appunto dal 2020 al 2021

14 GIUGNO

Inizia la settimana che propone i primi concorsi internazionali dopo il lockdown: negli Stati Uniti (due Csi a due stelle), in Spagna (uno Csi a due stelle a Vejer de la Frontera), in Germania (uno Csi a due stelle a Luehmuehlen), e soprattutto a Grimaud, in Francia, dove ci saranno uno Csi a quattro stelle e uno a due, primo evento di una serie di ben quattro concorsi internazionali consecutivi lungo quattro fine settimana

20 GIUGNO

Muore Franco Triossi, nato a Bologna nel 1927, grande protagonista del salto ostacoli italiano a cavallo della seconda guerra mondiale, in seguito affermato istruttore

21 GIUGNO

Emilio Bicocchi su Evita è 3° nel Gran Premio dello Csi a quattro stelle di Grimaud (Francia)

28 GIUGNO

Emanuele Gaudiano su Chalou è 3° nel Gran Premio dello Csi a quattro stelle di Grimaud (Francia)

9 LUGLIO

Terribile incidente sulla A14 tra due mezzi pesanti nel quale rimane coinvolto il van di Giuseppe Rolli in viaggio verso il concorso di San Giovanni in Marignano con tre cavalli a bordo. Nessuno dei conducenti riporta gravi conseguenze, mentre perde la vita lo stallone sauro belga di 9 anni Levis van het Meyershof

12 LUGLIO

Roberto Turchetto vince su Baron il Gran Premio dello Csi a due stelle di San Giovanni in Marignano con Elia Simonetti 2° su Einstein, Emilio Bicocchi 4° su Sevillana del Terriccio e Antonio Garofalo 5° su Conquestador

12 LUGLIO

Emanuele Gaudiano su Chalou è 3° nel Gran Premio dello Csi a quattro stelle di Grimaud (Francia)

19 LUGLIO

Filippo Bologni su Quidich de la Chavée vince il Gran Premio dello Csi a due stelle di San Giovanni in Marignano, con Emilio Bicocchi 2° su Evita e Francesco Turturiello 4° su Diraba

19 LUGLIO

Roberto Arioldi su Chiclone è 3° nel Gran Premio dello Csi a due stelle di Gorla Minore

24 LUGLIO

Muore Mario Mencarelli, 93 anni, toscano, fondatore dell’allevamento Le Sementarecce nei pressi di Grosseto. Personaggio di enorme importanza e prestigio nel mondo sia allevatoriale sia sportivo

26 LUGLIO

Emanuele Bianchi su Zycalin W è 3° nel Gran Premio dello Csi a due stelle di Gorla Minore

26 LUGLIO

Giampiero Garofalo su Ezra van W è 4° nel Gran Premio dello Csi a due stelle di Kronenberg (Olanda)

5 AGOSTO

Muore Alessandro Galeazzi, piemontese, nato nel 1957, campione d’Italia di salto ostacoli nel 1979 in sella a Poulapuca con la divisa della Scuola Militare di Equitazione della quale aveva composto una ‘squadra’ formidabile con Salvatore Oppes, Stefano Scaccabarozzi e Michele Della Casa agli ordini del comandante colonnello Piero d’Inzeo

6 AGOSTO

Annunciata la cancellazione della finale mondiale del circuito di Coppa delle Nazioni in programma a Barcellona (Spagna) in ottobre, dopo che nel corso dell’anno erano stati cancellati tutti gli Csio in calendario

19 AGOSTO

Venduta la favolosa Evita, compagna di gare di Emilio Bicocchi, nata nel 2009 a Zangersheide da Verdi x Codexco: la compra il francese Sadri Fegaier per farla montare al colombiano Carlos Lopez. Si scioglie così uno dei più forti binomi azzurri in assoluto

21 AGOSTO

Muore Maria Grandinetti, donna che nel mondo dello sport equestre ha ricoperto diversi ruoli vissuti con eguale passione e dedizione: dalla gestione del suo centro ippico a Lecce, al sostegno della figlia Simona Gigante nella carriera agonistica, alla vita ‘politica’ in comitato regionale e poi in Fise centrale come componente il consiglio direttivo, oltre che ufficiale di gara

21 AGOSTO

L’Italia partecipa alla prima Coppa delle Nazioni dell’anno, nello Csio a tre stelle di Praga (Repubblica Ceca): 6° posto ex aequo con Giulia Martinengo Marquet su Elzas, Filippo Bologni su Quilazio, Emanuele Camilli su Jakko, Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio

23 AGOSTO

Roberto Turchetto su My Cool Passion vince il Gran Premio dello Csi a tre stelle di Budapest (Ungheria)

29 AGOSTO

Emanuele Gaudiano su Chalou è 2° nel Gran Premio dello Csi a cinque stelle di Grimaud (Francia)

6 SETTEMBRE

Ad Arezzo termina il Campionato d’Italia giovanile. Categoria pony: 1° Mathilda Mercuri su Marcello, 2° Elisabetta Giussani su Killmullen Olympic, 3° Cassandra Belli su Red Star Optimus. Categoria children: 1° Sveva Smiroldo su Cassus Blue, 2° Gualtiero Nepi su Con Top, 3° Marco Franco su Balcarek. Categoria juniores: 1° Elisa Chimirri su Calandro Z, 2° Martina Simoni su Stakkato’s Star, 3° Maria Vittoria Martari su Contento. Categoria young rider: 1° Gabriele Gasparetto su Kazan van het Nijskenshof, 2° Alessandra Bonifazi su Intrigo RS, 3° Francesco Correddu su Necofix

9 SETTEMBRE

Ufficializzata la prima cancellazione del 2021: lo Csi a cinque stelle di Coppa del Mondo di Amsterdam, in calendario dal 28 al 31 gennaio come dodicesima tappa sulle tredici previste dal girone dell’Europa Occidentale di Coppa del Mondo

10 SETTEMBRE

Muore Fabio d’Inzeo, 59 anni, terzogenito di Piero d’Inzeo: uomo legatissimo al mondo della cavalleria militare e dello sport equestre sebbene non più vissuti entrambi in prima persona da tempo

12 SETTEMBRE

Cecilia Di Fulvio vince il Campionato d’Italia amazzoni a Busto Arsizio in sella a Mr. Kroon, 2° posto per Carolin Dorfer su Fortuna de Laubry, 3° per Camilla Mazzocco su Grand Champion

12 SETTEMBRE

Filippo Martini di Cigala su Unitè dell’Esercito Italiano vince a Busto Arsizio il Criterium di 2° grado, 2° posto per Valentina Biglietti su Utem de Quintin, 3° per Francesca Capponi su Flash-Somara

12 SETTEMBRE

Marcello Carraro su Nutmeg vince il Campionato d’Italia Ambassador a Busto Arsizio, 2° posto per Herbert Franchin su Hamalon, 3° posto per Marco Mencarella su Chico A

12 SETTEMBRE

Piergiorgio Bucci vince il Campionato d’Italia assoluto a Busto Arsizio su Casago, 2° posto per Francesca Ciriesi su Cape Coral, 3° per Filippo Tabarini su Exquise du Pachis

13 SETTEMBRE

Emanuele Gaudiano su Chalou è 3° nel Gran Premio dello Csi a quattro stelle di Grimaud (Francia)

14 SETTEMBRE

A Roma Marco Di Paola viene eletto presidente della Fise: per lui è il secondo mandato consecutivo

16 SETTEMBRE

Muore Robledo Rossi, nato nel 1939. Unico azzurro ad aver partecipato al Campionato d’Europa di Vienna nel 1977 (in sella a Coolahune). L’esordio in Coppa delle Nazioni per lui era avvenuto l’anno precedente, a Madrid, in sella allo stesso Coolahune, e con la vittoria dell’Italia (Graziano Mancinelli su Lydican, Emilio Puricelli su April Whisper e Giorgio Nuti su Spring Time gli altri tre)

20 SETTEMBRE

Emanuele Camilli su Jakko è 3° nel Gran Premio dello Csi a tre stelle di Busto Arsizio, 4° Marco Pellegrino su Vick du Croisy

20 SETTEMBRE

Francesco Turturiello su Quite Balou è 3° e Nico Lupino su Fabalia 5° nel Gran Premio dello Csi a tre stelle di Gorla Minore

20 SETTEMBRE

Alberto Zorzi su Clarina è 5° nel Gran Premio dello Csi a due stelle di Grimaud (Francia)

27 SETTEMBRE

Alberto Zorzi su Vauban du Trio è 3° nel Gran Premio dello Csi a cinque stelle di Grimaud (Francia)

27 SETTEMBRE

Giampiero Garofalo vince su Touche d’Espoire il Gran Premio dello Csi a due stelle di Bonheiden (Belgio)

27 SETTEMBRE

Emanuele Bianchi su Zycalin W vince il Gran Premio dello Csi a due stelle di Gorla Minore, 2° Emilio Bicocchi su Sevillana del Terriccio

4 OTTOBRE

Muore Roberta Varuzza a 63 anni: friulana, medaglia d’oro nel Campionato d’Italia juniores di salto ostacoli nel 1974 in sella a Orly II, 12° posto individuale e 6° a squadre nel Campionato d’Europa juniores 1975 a Dornbirn, in Austria, con Milena Ambrosetti, Antonella Marazzini, Guido Dominici e Giuliano Cantore

11 OTTOBRE

Emanuele Gaudiano su Chalou è 2° nel Gran Premio dello Csi a quattro stelle di Grimaud (Francia)

18 OTTOBRE

Giovanni Consorti su Felicia vince il Gran Premio dello Csi a due stelle di San Giovanni in Marignano, 3° posto di Martina Simoni su Evenzo, 4° di Giorgio Sacco Hummer CL

21 OTTOBRE

La Fei reinserisce nel calendario del 2021 il Campionato d’Europa: a Riesenbeck dal 30 agosto al 4 settembre

25 OTTOBRE

Giulia Martinengo Marquet su Quick And Easy è al 2° posto nel Gran Premio dello Csi a due stelle di San Giovanni in Marignano, con Giovanni Consorti 3° su Garezzo, Giulia Mattioli 4° su Uranus Boy, Giacomo Casadei 5° su Chagracon PS

27 OTTOBRE

Viene diffuso il comunicato con cui si dà notizia dell’annullamento della Fieracavalli 2020

1 NOVEMBRE

Riccardo Pisani su Charlemagne JT Z vince il Gran Premio dello Csi a due stelle di Tortona, 5° Roberto Arioldi su Chiclone

15 NOVEMBRE

Emanuele Gaudiano su Carlotta vince il Gran Premio dello Csi a due stelle di Gorla Minore; Francesca Ciriesi su Cape Coral al 4° posto, Filippo Bologni su Quilazio ed Emiliano Liberati su Dooley WV al 5° posto ex aequo

17 NOVEMBRE

Seconda Coppa delle Nazioni dell’anno per l’Italia: Csio a tre stelle a Vilamoura, in Portogallo. La nostra squadra ottiene il 3° posto con Piergiorgio Bucci su Casago, Roberto Turchetto su My Cool Passion, Antonio Garofalo su Conquestador e Antonio Alfonso su Charmie

22 NOVEMBRE

Filippo Bologni su Quilazio è 4° nel Gran Premio dello Csi a due stelle di Gorla Minore

28 NOVEMBRE

Terza e ultima Coppa delle Nazioni dell’anno per l’Italia: Csio a tre stelle a Vejer de la Frontera (Spagna). La squadra azzurra si classifica al 17° posto con Lucia Vizzini su Gijs, Filippo Tabarini su Exquise du Pachis, Antonio Garofalo su Conquestador, Lorenzo de Luca su Nuance Bleue

29 NOVEMBRE

Filippo Bologni su Quidich de la Chavée vince il Gran Premio dello Csi a due stelle di Ornago

6 DICEMBRE

Filippo Bologni su Diplomat è 2° nel Gran Premio dello Csi a due stelle di Ornago, 3° posto di Barbara Suter su Aurora, 4° di Emiliano Liberati su Dooley WV, 5° di Giulia Martinengo Marquet su Casper

19 DICEMBRE

Muore Sergio Albanese, nato nel 1938, grande protagonista del salto ostacoli azzurro degli anni Cinquanta e Sessanta, uno dei tanti ‘prodotti’ della celebre Società Ippica Romana di Roma

20 DICEMBRE

Filippo Bologni su Quilazio è 5° nel Gran Premio dello Csi a due stelle di Gorla Minore