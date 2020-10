Stefano Serni è il presidente della Fise Toscana

Firenze, 29 ottobre 2020 – È Stefano Serni il Presidente eletto alla guida del Comitato regionale Toscana per il quadriennio olimpico 2021/2024.

Erano ben cinque i candidati alla presidenza.

Serni (502 voti) ha ottenuto il 56,34% delle preferenze, contro il 38,27% (341) conseguito dall’uscente Massimo Petaccia. Sono 38 voti (4,26%) per Roberto Arrighetti, 1 per Michele Martino Mela e nessuno per Sauro Collodi.

Il Consiglio regionale sarà composto da Riccardo Badiani, Antonella Nenci, Massimo Bencini, Marco Innocenti, Riccardo Bordoni, Sabino Pappalettera e Barbara Lovatelli.

A rappresentare i tecnici siederà in Consiglio Gianluca Ugori, mentre Matteo Fantozzi e Simona Veschi sono stati eletti rispettivamente Rappresentanti dei Cavalieri e dei Cavalieri Proprietari.

Pippo Ramirez è stato, invece, nominato Presidente Onorario del Comitato regionale Toscana.

Il Presidente FISE Marco Di Paola, anche a nome del Consiglio federale, si è congratulato con il neo Presidente Serni e con il direttivo eletto e ha ringraziato il Presidente Petaccia e il suo Consiglio per il lavoro svolto negli anni per il Comitato Toscana.

Comunicato del comitato regionale Fise Toscana