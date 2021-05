Ranch del Mare ospita il 5° Italian Vaquero Heritage Day

Rovigo, 7 maggio 2021 – Mancano pochi giorni a uno degli eventi imperdibili e più seguiti dagli appassionati di equitazione.

Dal 12 al 16 Maggio 2021 il Ranch del Mare di Barricata Holiday Village, nel cuore del Parco del Delta del Po, Riserva della Biosfera Unesco, ospiterà il 5° Italian Vaquero Heritage Day, unica data italiana, considerato l’evento di Horsemanship dell’anno.

Ideatore e protagonista è Jeff Sanders, punto di riferimento mondiale per la monta da lavoro Californiana.

Sanders tiene corsi in ogni parte del mondo alternando l’attività di relatore alla conduzione del suo ranch in California, dove da 4 generazioni la sua famiglia alleva e addestra cavalli da lavoro per il bestiame.

Per il 2021 Sanders ha scelto Ranch del Mare come location ideale per ospitare il 5° Italian Vaquero Heritage Day.

Il corso è rivolto a tutti gli appassionati della monta californiana ma anche di altre discipline equestri.

Sarà strutturato in due parti: la prima dedicata all’Horsemanship e lavoro in piano, la seconda dedicata al lavoro con il bestiame.

L’evento avrà una rilevanza nazionale, si prevede la partecipazione di almeno 60 cavalieri e uditori con il proprio cavallo, oltre al seguito degli accompagnatori.

“Siamo orgogliosi che Jeff Sanders abbia scelto il Ranch del Mare per il suo prestigioso evento – sottolinea Chiara Angelini, responsabile del Ranch del Mare di Villaggio Barricata -. Per noi è un onore essere stati scelti, unici in Italia, ad ospitare questo importante appuntamento. Sarà un’occasione anche per far conoscere il nostro meraviglioso territorio. Il Parco del Delta del Po è un ambiente unico e il cavallo è il passaporto perfetto per scoprirlo, addentrandosi anche in luoghi altrimenti non accessibili, circondati dalla natura”.

Barricata Holiday Village, vacanze eco chic nel Parco del Delta del Po

Vacanze eco-chic nella natura, in sicurezza e libertà. Barricata Holiday Village, nel cuore del Parco del Delta del Po, Riserva della Biosfera Unesco, apre la stagione il 27 maggio 2021 con tante novità. Per chi cerca una vacanza nella natura la formula ideale è il glamping, il campeggio glamour sempre più ricercato. Villaggio Barricata, tra i promotori in Italia di questo stile di vacanza, propone per l’estate 2021 le nuove Safari Loft e Boutique. Un modo di vivere la vacanza in perfetta sintonia con l’ambiente che circonda il Villaggio, il Parco del Delta del Po, Riserva della Biosfera Unesco. Da visitare a cavallo con le incredibili escursioni organizzate dal Ranch del mare o in barca con Bully Diving, che consiglia anche particolari itinerari in bici alla scoperta del Delta del Po.

Barricata è Bandiera blu

Barricata si estende su una superficie di 12 ettari ed è prospicente a due grandi spiagge: Spiaggia delle Conchiglie, una spiaggia privata lunga un chilometro e Spiaggia Barricata, un lungo arenile incontaminato.

Entrambe le spiagge del villaggio hanno ricevuto l’ambita bandiera blu, per qualità delle acque, delle spiagge e la valorizzazione delle aree naturalistiche.

Un riconoscimento che premia l’attenzione del villaggio nei confronti del luogo magico che lo ospita.

Barricata è il rifugio ideale per chi ama le vacanze a contatto con la natura, in un contesto naturalistico affascinante e unico al mondo.

Il luogo perfetto per riprendersi dopo un lungo periodo di isolamento, con ampi spazi che regalano un distanziamento naturale, senza difficoltà.

Il Villaggio, seguendo gli alti standard che lo caratterizzano, ha studiato un nuovo piano organizzativo per garantire vacanze e divertimento in tutta sicurezza.

A cavallo tra il mare e il Delta con il Ranch del Mare

Il Ranch del mare di Barricata Holiday Village porta i suoi ospiti alla scoperta del Parco del Delta del Po.

Passeggiate a cavallo in riva al mare, lungo argini, dune, spiagge e valli che lasciano con il fiato sospeso.

Uno degli itinerari più belli da fare a cavallo nel Parco del Delta è quello che porta alla Sacca di Scardovari.

Nelle sue oasi, tra canneti, paludi, campi di riso e erba medica si incontrano rapaci, gabbiani, sterne, passeriformi, ibis, gru e anitre.

Tutt’intorno alla laguna, l’infilata di palafitte con le barche colorate legate ai pali di sostegno dà un tocco fiabesco al paesaggio.

L’escursione più amata è la passeggiata a cavallo in riva al mare, al tramonto, quando si sente solo il rumore del mare infrangersi sulla riva e il sole regala al paesaggio colori unici.

Il Ranch del mare è un centro di equitazione specializzato, dove la responsabile, Chiara Angelini, guida Fise ed Engea, organizza lezioni di equitazione anche per i più piccoli, avvicinandoli a questo mondo in modo giocoso e divertente.

Novità 2021 un grande e innovativo maneggio al coperto, da utilizzare nelle giornate meno soleggiate e aperto tutto l’anno.

Il Gruppo Isaholidays, comprende Isamar Holiday Village a Isola Verde di Chioggia (Ve) e Barricata Holiday Village, nel cuore del Delta del Po (Ro).

Isamar Holiday Village, fondato nel 1971, è un punto di riferimento dei villaggi vacanze in Europa.

Immerso in un’area verde di 30 ettari affacciata al mare, con ampia spiaggia privata, ha un grande parco acquatico, aree divertimento per i bambini e ragazzi, attrezzature per attività sportive, centro wellness e animazione internazionale.

Alle porte del Villaggio si trova un centro ippico di importanza nazionale, Tenuta Santa Grazia, che offre agli ospiti la possibilità di indimenticabili passeggiate a cavallo sulla spiaggia.

Fa parte di Isamar anche IsaResidence Holiday Resort, un complesso residenziale con 130 appartamenti di design, all’interno di un grande parco, direttamente di fronte con accesso a tutti i servizi di animazione e sport del Villaggio.

Barricata Holiday Village, nel cuore del Parco Naturale del Delta del Po, è il luogo ideale per chi vuole riscoprire il piacere di una vacanza a contatto con la natura.

Spiagge, lagune, boschi e dune tutte da esplorare a cavallo, in barca o in bicicletta per poi tornare in un villaggio perfettamente attrezzato per un soggiorno all’insegna del relax e del divertimento.

Info: Gruppo Isaholidays, Tel. 041 5535811

Villaggio Barricata: , booking@villaggiobarricata.com; #villaggiobarricata; instagram @barricatavillage

Comunicato Ufficio Stampa Studio Eidos