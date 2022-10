Uisp/Ecopneus: il green sempre più green

Bologna, 30 ottobre 2022 – Proseguirà anche quest’anno la sensibilizzazione a una dimensione green delle attività equestri, ad opera di Uisp ed Ecopneus, dal 3 al 6 novembre a Verona con le trasmissioni in diretta di Cavalli on Live per raccontare le novità per il benessere di cavalli e cavalieri.

Nel Padiglione 4, nell’area Forum, all’interno del progetto promosso da Fieracavalli “A cavallo della sostenibilità: dialoghi per un futuro sostenibile dell’equitazione”, verranno realizzate trasmissioni in diretta e talk show live con numerosi ospiti, trasmessi nel sito ufficiale www.fieracavalli.it e rilanciate sul canale Youtube e sulla pagina Facebook di Uisp e sul canale Youtube di Ecopneus.

«Da oltre dieci anni, insieme ad Ecopneus cerchiamo di applicare allo sport i valori dell’economia circolare e del riciclo degli pneumatici fuori uso – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – uniamo le nostre forze e le nostre esperienze per presentare soluzioni nuove per la salute e il benessere di cavalli e cavalieri, insieme a partner di assoluto rigore scientifico come la Facoltà di Veterinaria dell’Università di Perugia».

«La nostra mission ci chiede di fare sempre del nostro meglio per sensibilizzare all’importanza di un corretto riciclo di Pneumatici Fuori Uso, cercando anche ambiti e soluzioni che possono sembrare lontani dal nostro settore e che, invece, ne possono diventare principali beneficiari- dichiara Federico Dossena, direttore generale Ecopneus – la collaborazione con Uisp si è rivelata cruciale in tal senso, per tante discipline sportive, tra cui l’equitazione. Siamo onorati di poter contribuire a una dimensione sempre più sostenibile di questo settore»

Sono previste due finestre quotidiane, una dalle 12.30 e l’altra alle 16.30 che verranno trasmesse in diretta da Fieracavalli dal 3 al 6 novembre. I talk show di Cavalli on Live, che si aggiungono a quelli già realizzati da maggio scorso, verranno presentati da Mariaelena Leggieri, giornalista di Teleambiente, con il contributo di Fabrizio Forsoni, esperto di equitazione, e racconteranno quanto realizzato nell’ambito delle più avanzate ricerche green per migliorare l’ambiente, la sicurezza e la vita quotidiana di cavalli e cavalieri.

«Le pavimentazioni in gomma riciclata hanno un’applicazione importante nell’equitazione – dice Giorgio Pisano, responsabile sviluppo mercati Ecopneus – Cavalli e cavalieri possono allenarsi sugli innovativi campi da lavoro che abbiamo studiato, e che portano molti vantaggi, tra cui la migliore capacità di ammortizzare i movimenti del cavallo e la forte riduzione delle polveri. Gli animali, inoltre possono riposare nei box su superfici in gomma riciclata, più igieniche di quelle tradizionali. Grazie alle ricerche dell’Università di Perugia e alle competenze che abbiamo acquisito in questo settore, siamo pronti a rivolgerci anche ad altri ambiti del benessere animale».

Il palinsesto giornaliero in Fiera

Si parte giovedì 3 novembre alle 16.30 con la presentazione dei temi che saranno affrontati negli appuntamenti di Cavalli on Live e con il racconto del progetto “A cavallo della sostenibilità” dal forte valore sociale, poiché l’arredamento con materiali “green” della sala da dove si registreranno i talk è stato realizzato dagli ospiti della Casa Circondariale di Verona. Partecipano: Federica Collato, Reverse impresa sociale; Maria Grazia Bregoli, direttrice Casa Circondariale Verona; Giovanna Fabiani, responsabile Sda Equestri e Cinofile.

Venerdì 4 novembre la prima diretta sarà alle 12.30 sul tema “Economia circolare e sport: l’innovazione sostenibile e gli sviluppi delle applicazioni in ambito sportivo e nel mondo equestre”, ed interverranno Tiziano Pesce, presidente Uisp e Federico Dossena, direttore generale Ecopneus con Giorgio Pisano sviluppo mercati Ecopneus.

Alle 16.30 si parlerà invece di applicazioni innovative in PFU-Pneumatici Fuori Uso per il benessere animale, con il piano di ricerca del dottorato triennale promosso dall’Università di Perugia, insieme a Uisp ed Ecopneus, realizzato con fondi del PNRR.

Sabato 5 novembre è previsto un nuovo appuntamento alle 12.30 che si concentrerà su sostenibilità ed equitazione outdoor, preparazione atletica del cavallo e dei cavalieri e sicurezza in ambito equestre. Carmine Calvanese, campione italiano di Endurance; Tina Petrera, formatrice Uisp e Sara Ciarletta, Marsh, saranno gli ospiti di questo talk.

Alle 16.30 invece, il focus sarà sul valore sociale dell’equitazione, con gli interventi di Clara Campese, FISE Veneto; Fabrizio Forsoni, facilitatore sportivo dei processi d’integrazione e Luca Bisti, Sda Equestri e Cinofile Uisp.

La serie di dirette si concluderà domenica 6 novembre alle 12 con l’approfondimento su come comunicare l’equitazione quando è portatrice di valori sociali e di inclusione, con la presenza di alcuni responsabili del settore della comunicazione: Elena Schiavi, ufficio stampa Fieracavalli; Liana Ayres, Cavallo Magazine; Simone Corbetta, Fitetrec-Ante e Stefano Zago, direttore Teleambiente.