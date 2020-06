Una t-shirt solidale per l’estate

Bologna, 16 giugno 2020 – Insieme oltre l’ostacolo: un inno, un incitamento e da oggi anche un messaggio di speranza. Un progetto solidale che unisce la Federazione Italia Sport Equestri con altri partner prestigiosi come Cavalleria Toscana e Amahorse: uniti per fronteggiare le difficoltà che l’emergenza Covid 19 ha creato nei circoli ippici.

Una soluzione concreta per far fronte in modo reale e veloce all’esigenza economica dei maneggi, come ci spiega Emanuele Torelli promotore dell’iniziativa: «Nel massimo momento di difficoltà diventa necessario agire tempestivamente facendo arrivare i fondi in modo immediato. Questa iniziativa permette proprio di essere incisivi e presenti laddove c’è più bisogno». E qui entra in gioco “Insieme oltre l’ostacolo”, uno slogan stampato su una t-shirt firmata Cavalleria Toscana che viene venduta direttamente all’interno dei circoli ippici i quali si fanno a loro volta promotori con i loro tesserati. Tutte le t-shirt avranno un prezzo fisso di 25 euro dai quali il centro tratterrà una quota al netto dei costi di produzione. «Un’azione importante che ci ha visto subito aderire con slancio come partner – ha commentato Jonathan Stizia, co-fondatore di Cavalleria Toscana – I nostri colori e il nostro marchio per un progetto ampio e di sostegno».

Ma come funzione nel concreto questa operazione? I circoli ippici che aderiranno all’iniziativa avranno a disposizione un modulo per l’ordine della t-shirt da far compilare ai propri tesserati. Con il prezzo delle magliette si coprirà il costo della fornitura di 10 euro l’una e il maneggio tratterrà la restante parte come donazione. L’operazione vivrà anche attraverso i social con un contest Instagram pensato proprio per i più giovani i quali, dovranno postare la propria foto con hashtag #InsiemeOltreLOstacolo. Il vincitore accederà gratuitamente di diritto ai Summer Camp organizzati al Centro Ippico Toscano, un vero e proprio campus a tema equestre che si svolgerà per una settimana (dal 13 al 19 luglio) e avrà in premio un set Cavalleria Toscana. Protagonista del Summer Camp e testimonial della t-shirt è il campione italiano Luca Marziani il quale ha aderito con entusiasmo ad entrambi i progetti.