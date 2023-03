Ehv-1: aggiornamenti dall’Europa

Bologna, 2 marzo 2023 – Con una nota diramata questa sera, la Fei ha fornito la fotografia degli aggiornamenti sul nuovo focolaio di Equine Herper Virus che si è palesata a Oliva, allo Spring Mediterranean Equestrian Tour lo scorso 22 febbraio e, nella settimana successiva anche in Belgio, a Lier.

Oliva

Ad oggi, sono nove i cavalli ricoverati presso l’Ospedale universitario della facaoltà di veterinaria di Valencia (CEU) per un attento monitoraggio, otto dei quali hanno manifestato segni neurologici. Come misura preventiva e per garantire uno spazio sufficiente per il trattamento, la FEI ha ordinato l’allestimento di 12 box temporanei presso l’ospedale, nel caso in cui vengano portati altri cavalli.

Presso le strutture di Oliva sono rimasti 103 cavalli. Sono stati divisi in diversi gruppi a seconda del loro stato di salute. La temperatura di tutti i cavalli nella struttura viene misurata due o tre volte al giorno e nell’ultimo rapporto del 1° marzo nessun cavallo presentava febbre o altri segni clinici.

Il MAPA, con il supporto del Dipartimento Veterinario della FEI, ha deciso di estendere le misure di sicurezza iniziali per evitare un’ulteriore diffusione del virus da Oliva. Per poter lasciare l’impianto, i cavalli devono ora presentare un primo campione negativo, seguito da un secondo campione che verrà prelevato 14 giorni dopo e da un terzo il 15° giorno. Tutti e tre i campioni devono essere negativi.

Per poter essere “sbloccati” nel database FEI e tornare a gareggiare, i cavalli devono soddisfare determinati requisiti sanitari. Le misure di biosicurezza obbligatorie prevedono due opzioni:

un isolamento di 21 giorni con un campione nasofaringeo prelevato non prima del 21° giorno

in alternativa

un isolamento minimo di 14 giorni con un primo campione nasofaringeo prelevato non prima del 7° giorno e un secondo campione prelevato non prima di sette giorni dopo.

Tutti i campioni devono essere analizzati mediante PCR e risultare negativi. Le misure comprendono anche il rilevamento della temperatura rettale due volte al giorno.

La fine dall’isolamento può avvenire solo su consiglio di un veterinario e per poter essere “sbloccati” e avere accesso agli eventi FEI, i cavalli dovranno rispettare tutti i protocolli di ritorno alle competizioni e ottenere la revoca della restrizione da parte del Dipartimento Veterinario FEI.

Lier

Il responsabile del servizio veterinario nazionale belga ha ispezionato le condizioni igieniche e sanitarie dell’impianto e ha dato il via libera alla ripresa delle competizioni.

Si ricorda che al soggetto colpito e a tutti i 25 cavalli che potrebbero essere entrati in contatto all’evento è stato fatto divieto di partecipare a qualsiasi competizione FEI fino a quando non avranno soddisfatto i requisiti sanitari, imposti per ridurre al minimo qualsiasi potenziale trasmissione del virus.

Lo stato di diffusione del virus

Sette cavalli sono partiti da Oliva prima del primo caso confermato di EHV-1. Uno è andato a Valencia (ESP), quattro a Vejer de la Frontera (ESP) e due a Doha (QAT). I cavalli sono stati immediatamente isolati su richiesta della FEI e attualmente sono sottposti ai protocolli FEI per il ritorno alle competizioni durante l’isolamento. Ad oggi, tra gli aggiornamenti si segnala che nessuno dei cavalli ha presentato febbre o segni clinici.

Sei cavalli di ritorno da Oliva a Limburg (NED) sono risultati positivi al virus EHV-1 e sono stati messi in quarantena, dove vengono monitorati attentamente. Si attendono aggiornamenti.

A Vilamoura (POR), due cavalli con febbre sono stati messi in isolamento, ma i loro test per l’EHV-1 sono risultati negativi.

Le raccomandazioni della Fei

La Federazione Internazionale desidera ribadire l’importanza degli Horse Health Requirements, i requisiti sanitari del cavallo e la necessità di soddisfarli tramite la FEI HorseApp per garantire la massima sicurezza a tutti i cavalli che partecipano agli eventi internazionali.

I Requisiti Sanitari del Cavallo messi in atto dalla FEI e in conformità con gli Artt. 1027 e 1029 del Regolamento Veterinario FEI 2023, dal 1° gennaio 2022, sono uno strumento fondamentale di biosicurezza preventiva ed è di estrema importanza che questi requisiti siano applicati in modo coerente da tutti.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi ai requisiti sanitari dei cavalli sono disponibili nell’hub dedicato. Per qualsiasi domanda in merito, non la Fei raccomanda di non esitate a contattare il Dipartimento Veterinario FEI.

Fonte: Fei