EnoArte e i cavalli a Tenuta degli Dei con Elisabetta Rogai

Firenze, 21 ottobre 2023 – Una bella storia fatta da elementi legati dal fil rouge dell’Artista fiorentina Elisabetta Rogai.

Che unisce in un solo evento, contemporaneamente, una cantina, la Tenuta degli Dei, di Roberto e Tommaso Cavalli, e non solo.

Un viaggio sensoriale riservato a pochissimi esclusivi invitati che apre le porte all’Arte di dipingere con il vino della cantina e sullo sfondo, i cavalli.

Un evento di un solo giorno in una cantina che è una realtà evoluta modernamente organizzata e con un forte orientamento ai concetti di sostenibilità e tutela ambientale, che va dalla produzione di ottime etichette all’allevamento di cavalli da trotto.

Il risultato di questo mix artistico è un momento di caratura internazionale legato ai nomi carismatici di Roberto Cavalli e di Elisabetta Rogai, che evocano il concetto di Alta Moda e Arte, le passioni di Roberto, Alta Moda e cavalli, e l’incontro live con la figura dell’Artista fiorentina.

La Tenuta degli Dei è un’idea geniale di Roberto Cavalli e del suo primogenito Tommaso.

Che l’hanno fondata nei primi anni ’70, a Panzano nel Chianti, unendo, in maniera armoniosa e coerente, la produzione di vini e l’allevamento di cavalli da trotto, la ricchezza e la generosità della terra toscana con l’eleganza e lo stile del cavallo.

E in questa location che si può definire “da favola” si inserisce un evento, una parentesi poetica e sorprendente di una coerenza stilistica incredibile, l’EnoArte® di Elisabetta Rogai.

Artista toscana, fiorentina, che ha inventato la tecnica unica di dipingere con il vino sul canvas, sulla pietra e sul marmo bianco di Carrara, dovunque e tutto per lei diventano una tela dove poter raccontare storie, favole, ricordi.

Ma anche dare una veste culturale al vino, trasportarlo dalla sua veste naturale dalla tavola alla tela, per un processo di marketing che la vede oggetto di un collezionismo completamente diverso.

E l’Artista, in un dolce pomeriggio di sole autunnale, inizia a dipingere, traccia linee e forme, corpi slanciati in movimento, criniere al vento, cavalli in corsa, quelli che Roberto Cavalli ha sempre amato, come ombre e colori travolgenti che esplodono nelle loro immagini con un’energia e un’originalità che la consacrano maestra indiscussa, lei miscela il vino della cantina Cavalli con perizia, la tela si anima dai flash delle pennellate di colore, sbavature e schizzi, corre il vino sulla tela, lo lascia libero, come sono liberi i suoi cavalli, sembra quasi di vederli correre cercando la luce e la libertà verso l’anfiteatro naturale della cantina dove tutti i vigneti sono esposti al sole.

Su una cosa non ci sono dubbi, un vero e proprio momento legato all’arte di Elisabetta Rogai e al vino toscano prodotto dalla Tenuta degli Dei, capace di portare lustro al territorio del Chianti, una sorta di viaggio dell’Artista attraverso nuovi universi destinati ad uno sguardo nelle profondità nascoste dell’ innegabile talento di Roberto Cavalli.

La raffinata poetica di Elisabetta Rogai, come in questo caso, è stata letta dagli astanti in maniera parallela al suo mondo creativo, come mezzo unico nel rappresentare una storia di famiglia, quella composta negli aspetti di realtà e immaginazione di Roberto e Tommaso Cavalli.

Dall’ufficio stampa di Elisabetta Rogai