Fise Veneto dice: niente panico

Bologna, 2 marzo 2020 – Niente panico, e problemi affrontati con pacatezza e razionalità: è questo il messaggio che la Presidente di FISE Veneto Clara Campese vuole trasmettere per gli appassionati dell’equitazione in momenti in cui altri sport –vedi il calcio– vanno, sia concesso un pizzico di ironia, nel ‘pallone’.

Domenica scorsa a Sommacampagna (VR), presso lo Sporting Club Paradiso si è svolta una gara ‘a porte chiuse’, e altrettanto verrà fatto domenica prossima al CEV di Mogliano Veneto (TV) in ottemperanza alle disposizioni ministeriali.

«Il nostro sport – precisa Campese – ha delle peculiarità rispetto agli altri: non c’è contatto e si svolge in spazi molto grandi. Inoltre è bene ricordare che, così come per il cane, non c’è zoonosi fra cavallo e uomo. Ossia il cavallo, come anche nei documenti dell’Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/?p=5036) non può trasmettere il Corona Virus all’essere umano. L’attività nei circoli di conseguenza prosegue con la massima serenità, anche perché le lezioni sono comunque sempre in spazi ampi e con la presenza di poche persone».

Si invitano pertanto gli appassionati a non disertare le scuole e i Circoli Ippici, ma a proseguire con la massima tranquillità l’attività normalmente svolta.