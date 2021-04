Ihsc: leggi e deroghe europee per i cavalli

Bologna, 22 aprile 2021 – Ieri, 21 aprile 2021, è entrata in vigore la nuova Legge dell’Unione Europea in fatto di salute animale (Ahl). E grazie a un massiccio lavoro dell’International Horse Sports Confederation (IHSC) Task Force molti punti nodali in merito agli spostamenti da e per la Gran Bretagna sono stati sciolti o la loro implementazione è stata ritardata.

I due punti chiave della legislazione riguardano una estensione degli attuali Export Health Certificates (EHCs), i documenti necessari per la movimentazione dei cavalli fino ad Agosto 2021, e la rimozione dell’obbligo dei 30 giorni di isolamento prima della partenza di cavalli dalla Gran Bretagna verso gli stati membri dell’Europa e Irlanda del Nord.

I certificati Ehc saranno validi fino al 20 agosto 2021, ovvero i certificati esistenti possono essere utilizzati fino ad allora. I nuovi certificati Ehc entreranno in vigore il 21 agosto. La disposizione che richiede la registrazione della posizione precisa di un cavallo mentre si trova nell’UE sarà invece posticipata fino a gennaio 2022. I cavalli che risiedono negli UK e dispongono di un passaporto Fei, di una organizzazione britannica o studbook, non sono più soggetti alla quarantena di 30 giorni di isolamento prima del viaggio. Sono soggetti invece a un periodo di osservazione di 30 giorni da parte del veterinario

Il lavoro sulla bozza delle disposizioni legali per i passaporti digitali, un’altra proposta chiave della Task Force IHSC per la Brexit e la legge sulla salute degli animali dell’UE, è allo studio della Commissione europea.

La dichiarazione di Göran Akerström

«Salutiamo queste notizie dalla Commissione europea e dal Defra. I temi trattati erano di fatto in cima alla lista delle priorità della Task Force e ce l’abbiamo messa tutta per sottolinearne l’importanza per l’intera industria equestre» ha commentato il presidente della Ihsc Task Force Göran Akerström. «Siamo grati del fatto che le nostre richieste si siano trasformate in azione. Tutto ciò farà una sostanziale differenza nel mondo equestre».

«Lo slittamento ad agosto dell’entrata in vigore dei nuovi certificati per l’esportazione darà tempo a tutti per organizzarsi. Aiuterà a minimizzare i disagi per gli spostamenti tra la Gran Bretagna e la Comunità europea. Era già in essere una deroga per i cavalli agonisti in merito ai 30 giorni di isolamento. Che adesso viene esteso a tutti i cavalli registrati, con ovvio sollievo di tutto il comparto dei Purosangue».

L’Ihsc Task Force a questo punto proseguirà il suo intenso lavoro con i ministeri sia britannici sia europei. Obiettivo produrre accordi analoghi sul trasporto con alti standard di sicurezza e benessere sul modello di quanto già esistente nell’accordo a tre tra Francia, Gran Bretagna e Irlanda.