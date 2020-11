L’autocertificazione ad hoc

Bologna 9 novembre 2020 – La materia è complessa e non sempre chi svolge una generica funzione di controllo sul territorio ha cognizione particolare della pratica equestre. Quindi, spiegare le motivazioni dei nostri spostamenti, laddove necesario, può non essere semplice.

Per questo motivo, la Federazione Italiana Sport Equestri, ha deciso di mettere a disposizione dei propri tesserati un’autocertificazione specifica per gli spostamenti ai sensi del DPCM del 3 novembre scorso.

Tale autodichiarazione prende in considerazione tutte le varie possibilità che riguardano il mondo degli sport equestri (partecipazione agli allenamenti, partecipazioni alle gare autorizzate, istruttori, accompagnatori etc).

CLICCA QUI PER SCARICARE L’AUTOCERTIFICAZIONE