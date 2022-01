All’asta il cavallo del circo scampato ai leoni

Bologna, 16 gennaio 2022 – Siamo nella Gran Bretagna del 1930; un cavallo è l’ultimo acquisto del circo Carmo. Il suo destino però non è lo spettacolo. È stato acquistato per ‘diventare la pietanza’ dei protagonisti del numero clou: i leoni…

Per un puro caso, il domatore ungherese Emmerich Anker lo vede e decide che il suo destino deve cambiare. Lo mette in lavoro e di lì a poco Apollo, questo il suo nome, entra a pieno titolo nello spettacolo, accanto all’ungherese Pinto. Con il quale viene ritratto nel dipinto ‘In the Ring’ firmato Dame Laura Knight (1877-1970). Per la cronaca, Apollo è quello su due piedi, mentre si esibisce con Anker per la gioia del pubblico del circo. E per sua somma fortuna.

E proprio questo dipinto, che ci ha dato modo di conoscere la storia, più o meno romanzata, di Apollo, è ciò che fa notizia oggi. Nel momento in cui la casa d’aste londinese Christie’s, che già ha ospitato cavalli di celebri natali, lo mette in catalogo con una stima pre-asta di circa 100mila sterline.

Knight, che al tempo fu molto popolare in Gran Bretagna, realizzò il dipinto, nella migliore tradizione realistica figurativa, a olio, acquarelli, acquaforte, bulino e puntasecca. Il quadro fa parte di un lotto proveniente da una collezione svizzera e passerà sotto il martelletto del banditore il 26 gennaio nell’ambito dell’asta “Au Bord Du Lac: An interior by François-Joseph Graf“