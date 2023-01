In Università a Messina

Bologna, 27 gennaio 2023 – Il prossimo 9 febbraio, presso il Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università a Messina, nell’ambito delle attività didattiche dell’insegnamento di “Etologia veterinaria e Benessere animale”, si svolgerà una giornata di esercitazione teorico-pratica molto interessante. Il tema sarà “Equitazione e benessere animale: formare le fondamenta di un cavallo da sella e quindi specializzarlo nel trekking professionale. Con insegnamenti per comprensione e non più per coercizione”.

L’esercitazione verrà condotta da Franco Barbagallo, “collaboratore storico” di Cavallo Magazine fin dalla prima ora. Dal 2009 Barbagallo si è dedicato a tempo pieno ai cavalli. Ha studiato “Gentle Horsemanship” presso il noto trainer americano Ed Dabney. Ha organizzato e guidato viaggi a cavallo in Sicilia con “Sicily on Horseback” distribuiti dai migliori tour operator stranieri. Insieme ad altri specialisti è stato tra i fondatori di “Sicilia, Parco Equestre del Mediterraneo” per lo sviluppo e la promozione del “Sistema Cavallo della Sicilia” e delle razze equine autoctone.

La giornata all’Università si dividerà in tre momenti diversi. Ci sarà una presentazione

multimediale in aula seguita da una dimostrazione in campo con Zulu’, il cavallo da trekking PRO di Franco Barbagallo, addestrato a suo tempo seguendo le metodologie gentili ed empatiche che ha acquisito negli USA.

Infine un “brain storming” riassuntivo, nell’Aula magna del Dipartimento, dove verranno affrontate le problematiche relative al benessere animale e l’equitazione, sportiva e non. Interverranno l’etologo veterinario prof. Michele Panzera dell’Università di Messina, il Presidente della Fise Sicilia Fabio Parziano, il responsabile Equitazione da Campagna Fise Sicilia Mario Roggio, che parteciperanno sin dal mattino alla esercitazione teorico-pratica insieme con gli studenti del secondo anno del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria.