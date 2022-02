Kramer: l’esperto del mondo equestre!

Bologna, 20 febbraio 2022 – La vita con i cavalli è piena di momenti indimenticabili.

Affinché possiate godervi il rapporto con il vostro cavallo in totale spensieratezza, noi vi equipaggiamo con tutto il necessario!

Vi proponiamo il miglior assortimento per il cavallo e il cavaliere: offriamo più di 25.000 articoli da più di 100 produttori.

Con una varietà di marchi propri e prodotti innovativi, copriamo i più svariati ambiti dello sport equestre.

Nel nostro vasto assortimento troverete abbigliamento per l’equitazione, finimenti per i cavalli, attrezzature per la scuderia e il pascolo, coperte per cavalli e molto altro ancora!

Il nostro team, formato da più di 1.000 dipendenti con grande passione per i cavalli e gli sport equestri, costituisce la base preziosa e unica dell’azienda.

Con oltre 50 anni di esperienza, siamo sinonimo di eccellente know-how nel mondo equestre, consulenza competente, attenzione per il cliente e tempi di consegna rapidi.

Per questo siamo lieti di darvi il benvenuto nel nostro shop online!