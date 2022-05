Cavalli in Villa: capitolo secondo

Padova, lunedì 2 maggio 2022 – Le emozioni e le suggestioni proposte dal progetto Cavalli in Villa si rinnovano questo fine settimana con la seconda tappa in calendario a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, nella meravigliosa e sontuosa Villa Farsetti.

Cavalli in Villa è un’idea nata dalla vulcanica mente creativa della presidente del comitato regionale Fise del Veneto, Clara Campese. Si tratta di un circuito itinerante lungo cinque tappe organizzate presso altrettante ville venete in cui il cavallo agisce come filo conduttore nella proposta di un concorso ippico di salto ostacoli. Ma attorno a questo concorso (cioè cinque concorsi, in realtà: uno per ciascuna tappa) si sviluppa una serie di iniziative – definirle collaterali sarebbe riduttivo… – volte a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, enogastronomico, naturalmente architettonico del territorio veneto e più nello specifico dell’area in cui sorge ciascuna delle cinque ville.

Il programma dei tre giorni previsti da venerdì 6 a domenica 8 maggio in Villa Farsetti presenta buona parte dei contenuti già proposti in occasione del primo appuntamento a Villa Bassi di Abano Terme, in provincia di Padova: primo tra tutti, come detto, il concorso ippico di salto ostacoli sulle tre giornate. Ma con alcune prestigiose eccezioni, tutte all’interno del Teatro di Villa Farsetti.

Il giorno d’apertura, venerdì 6, sarà caratterizzato dal forum intitolato “L’impresa shock: Come cambiano le persone e le organizzazioni? Bussole di orientamento, strumenti e percorsi di intervento”: Cavalli in Villa infatti è stato scelto dal Salone d’Impresa quale contenitore per festeggiare i 20 dalla fondazione.

Sabato 7 maggio dalle 16 alle 17 (sempre in Teatro) ci sarà la presentazione di un libro di importanza rilevantissima, “Il Miracolo dell’Ippoterapia”, di Luigi Bisignani: la testimonianza di come e quanto il cavallo sia ormai radicato nel suo ruolo di terapeuta a vantaggio di tutti i casi di disabilità sia fisica sia mentale. Poi dalle 17 alle 18 il direttore dell’Istituto Regionale Ville Venete e Dimore Storiche Italiane, Franco Sensini, racconterà al pubblico storia e segreti delle ville venete e di Villa Farsetti, mentre a seguire Giulio Vannini, ricercatore della Fondazione Bruno Visentini, e Carolina Valmarana, rappresentante di Villa Valmarana ai Nani e di Associazione Dimore Storiche Italiane, racconteranno come e perché questi luoghi custodiscano un patrimonio sociale, oltre che economico e culturale, tutto da condividere e tramandare.

Infine la giornata di sabato dalle 18 alle 19 in Teatro vedrà la presenza del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, il quale guiderà il pubblico presente in un ‘viaggio’ storico e artistico dentro le ville venete, per poi presentare il suo libro “Ecce Caravaggio” nel quale focalizza l’attenzione sulla recente scoperta di un nuovo quadro attribuito all’artista, “Ecce Homo Ansorena”, la cui paternità di firma pare confermata da buona parte degli studiosi e sulla quale lo stesso Sgarbi non ha dubbi. Il volume raccoglie tutto quello che si sa a oggi sull’opera: Vittorio Sgarbi descriverà le sue ricerche a tutti i presenti. Chiusura con la cena di Cavalli in Villa dalle 20 alle 22.30.

Ma il programma delle tre giornate vedrà poi tutte le proposte che sono comuni a ciascuno dei cinque appuntamenti del calendario di Cavalli in Villa: il villaggio del bambino con il battesimo della sella, mostre fotografiche, incontri divulgativi a proposito del benessere del cavallo (e dei cani!), turismo, tecniche di ripresa cinematografica e di fotografia con cavalli come soggetti, musica, ambiente, rapporto con la natura…

Insomma, il carnet è ricco di argomenti interessanti e stimolanti. La cosa più semplice da fare per capire ‘quanto’ stimolanti e interessanti è alla fin fine una sola: partecipare da spettatori a una ‘puntata’ di Cavalli in Villa. La prima raggiungibile è per l’appunto quella di questo fine settimana a Santa Maria di Sala in Villa Farsetti. Poi Villa Pisani a Bonetti a Lonigo in provincia di Vicenza (11-12 giugno), Villa Caffo Navarrini a Rossano Veneto in provincia di Vicenza (23-25 settembre) e infine Villa Corner a Cavasagra di Vedelago in provincia di Treviso (1-2 ottobre).