Cavalli in Villa: domani l’inaugurazione

Padova, giovedì 7 aprile 2022 – Sta per alzarsi il sipario sulla prima giornata di “Cavalli in Villa” che aprirà le danze alle 9 con il via del concorso ippico di salto ostacoli nel campo gara in erba di Villa Bassi, ad Abano Terme, meravigliosa dimora cinquecentesca con annesso il centro ippico.

Il taglio ufficiale del nastro, con l’alzabandiera e l’inno di Mameli alla presenza delle autorità, sarà alle 15.45 nel campo dove si svolge il concorso ippico di salto ostacoli, e siglerà il debutto ufficiale di “Cavalli in Villa” 2022: presenti il sindaco di Abano Terme, il dott. Federico Barbierato, per la Regione Veneto il vice presidente della Giunta Elisa De Berti, l’assessore alla cultura e allo sport Cristiano Corazzari e la presidente della Sesta Commissione del consiglio regionale Francesca Scatto. In campo anche il presidente del CONI Veneto Dino Ponchio, il Direttore Istituto Regionale Ville Venete (IRVV), partner e sostenitore dell’evento, Dott. Franco Sensini, e la presidente di FISE Veneto, Clara Campese, che ha ideato il progetto.

Dalle 16 le autorità si sposteranno nel salone all’interno di Villa Bassi per presentare il programma delle tre giornate e, alle 16.30, la professoressa Barbara Maria Savy – responsabile della convenzione con il dipartimento dei Beni Culturali dell’università di Padova nonché membro del comitato tecnico scientifico del museo Villa Bassi – parlerà del tema “Conversazione sulla storia della Villa e le sue decorazioni d’affresco”. Ecco a seguire le iniziative della giornata, tutte gratuite e aperte al pubblico.

Appuntamenti di venerdì 8 aprile

Scopri Villa Bassi e la mostra di Robert Capa a un prezzo speciale

Per “Cavalli in Villa” il complesso di Villa Bassi Rathgeb (già Secco, Dondi dall’Orologio e Zasio) sarà aperto per tutti i tre giorni dell’evento a un prezzo speciale per i visitatori, che potranno assaporarne le magiche atmosfere, scoprirne segreti, le seduzioni e gli inganni di chi nel tempo l’ha vissuta. La dimora – che rientra a pieno titolo nella tipologia della “villa veneta” dove si svolgevano le attività legate all’ideale classico di vita salubre, virtuosa e all’insegna dello svago – è ricca di affreschi che adornano gli spazi interni, dalla suggestiva loggia al salone centrale fino a tutte le stanze dove si possono ammirare dipinti che raccontano scene legate alla caccia, alla Bibbia e a numerosi miti tra cui Apollo e Dafne e Mercurio e Argo. Infine sono oltre 400 le opere custodite al suo interno, tra dipinti, incisioni, reperti, armature e molto altro.

Con il medesimo biglietto sarà possibile visitare non solo la villa ma anche la mostra “Fotografia oltre la guerra” del fotoreporter Robert Capa, con scatti inediti di un immenso professionista definito dalla prestigiosa rivista inglese Picture Post “Il migliore fotoreporter di guerra nel mondo”. Per tutti i visitatori di “Cavalli in villa” sarà possibile accedere sia alla dimora sia alla mostra fotografica di Robert Capa a un prezzo unico scontato di 9 euro, dicendo in biglietteria il codice “Bassi Cavalli 2022”, nei seguenti giorni e orari: il venerdì dalle 14.30 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Le viste guidate invece, di un’ora e mezza circa, saranno possibili tutti e tre i giorni presentandosi in biglietteria alle ore 16 con il plus di 5 euro per la guida cliccando qui http://www.museovillabassiabano.it).

Economia e territorio: il Salone d’Impresa festeggia i 20 anni con un forum sulla sostenibilità

“Cavalli in villa” è il contenitore scelto dal Salone d’Impresa per festeggiare il 20 anni dalla fondazione. Il forum di venerdì prende spunto dalla trasmissione RAI “La Fabbrica del Mondo” nella quale si discutono domande, storie, testimonianze che raccontano il mondo contemporaneo, passando al setaccio temi come l’energia, la crisi ambientale, il saccheggio delle risorse naturali e il cambiamento climatico, l’evoluzione della specie e delle tecnologie. Il titolo di questo primo incontro – parte di un ciclo che si susseguirà di villa in villa – organizzato dal Salone d’Impresa è “Il nuovo paradigma della fabbrica del mondo (nel Veneto sostenibile)” si terrà dalle 17 alle 19.30 presso il teatro Polivalente di Abano Terme e ha l’obiettivo di evidenziare alcuni elementi – nella logica ESG cioè ambientale, sociale e di governance – utili alle imprese, alle persone, ai territori affinché dalle parole si passi subito ai fatti concreti.

Gli appuntamenti da venerdì e per tutto il week end

Concorso di salto ostacoli A*

Filo rosso di tutte le tre giornate sarà il concorso di salto ostacoli A* che si terrà nel campo in erba del circolo ippico adiacente alla villa dal venerdì alla domenica (9-18), con oltre 200 binomi al via e percorsi di gara disegnati dal direttore di campo di livello internazionale Francesco Bazzocchi, mentre tutto il personale di campo sarà composto dai detenuti del Carcere di Montorio (Vr), per il quale FISE Veneto organizza corsi in carcere di mascalcia e altre professioni legate al cavalli. Il Gran Premio, il gran finale del concorso, sarà domenica verso alle 14.30 con successiva premiazione. Qui il link al programma del concorso).

Villaggio del Bambino: scuole e battesimo della sella con i pony

Il Villaggio del Bambino sarà invece l’occasione giusta per tutti i bambini che vogliono avvicinarsi al cavallo attraverso il suo “collega” più piccolo, il pony. La mattina di venerdì saranno ospiti le prime elementari della scuola elementare A. Manzoni di Abano Terme, mentre dalle 14 e per il pomeriggio saranno aperte le porte a tutti bambini, dai 3 ai 10 anni, che vorranno salire in sella e sperimentarsi in uno speciale circuito didattico per entrare nel mondo di questi straordinari e affascinanti animali, sotto la guida di istruttori e tecnici Federali. Sperimenteranno l’innovativo percorso di “Pony-motoria”, aperto anche a piccoli con disabilità per i quali ci sarà una persona dedicata: i giovani cavalieri e le amazzoni in erba saranno invitati a conoscere il linguaggio non verbale di un erbivoro, un animale predato in natura come il cavallo, che si svelerà come collaboratore pedagogico capace di accendere fondamentali emozioni nel bambino funzionali a un corretto processo di crescita psichica, mentale, relazionale e fisica dei bambini.

Mostra fotografica “I profumi delle criniere”

Allestita all’interno di Villa Bassi, inaugura con la prima vista guidata (durata 30 minuti circa) venerdì alle ore 14, per poi proseguire anche il sabato e la domenica (partenze delle visite guidate alle 11, 14, 15, 17, 18): il pubblico, accompagnato dai Tecnici Federali di equitazione di campagna FISE Veneto, sarà portato al cuore delle suggestive immagini ad alta definizione (70×50) di trekking a cavallo corredate da frasi e riflessioni sul senso del viaggio: dalle Dolomiti alla Foresta del Cansiglio, sarà possibile tuffarsi nel fascino del turismo equestre grazie al racconto, agli aneddoti e alle suggestioni del viaggiare a cavallo che saranno raccontate dal referenti della Federazione. Sarà esposta e raccontata anche l’attrezzatura del viaggio a cavallo.

Osteopatia per cavalli e cani: corpo, emozioni e mente per essere al massimo

Il benessere del cavallo al centro dell’evento “Cavalli in Villa”. Salute dell’animale che passa, per forza di cose, dalla consapevolezza della persona che se ne prende cura. Per questo sarà presente per tutte le tre giornate dell’evento l’osteopata Laura Ferro, specializzata nel trattamento di cavalli sportivi e in cani. Da prodotti specifici – alimentari e non – che saranno disponibili allo stand nell’area espositiva fino alle visite e ai trattamenti a disposizione dei partecipanti nell’area scuderia: da quelli di riscaldamento pre gara a quelli di defaticamento post concorso, fino a check-up osteopatico a 360° sul proprio cavallo o cane con successiva visita e trattamento. Inoltre sarà praticata dalla dott.ssa Ferro la “Kinesio Taping” sui cavalli, ossia l’applicazione di cerotti colorati usati nella medicina sportiva, la possibilità di ricevere rimedi naturali per cavallo e cavaliere nonché di impostare allenamenti personalizzati per potenziare la preparazione e la resa sportiva del binomio.

Prenota (gratis) test in E-Bike dentro la villa

Scoprire e assaporare il mondo in modo sostenibile ed emozionante è possibile non solo in sella a un cavallo ma anche a E-Bike di ultima generazione, messe a disposizione gratuitamente da Askoll, azienda leader nel comprato della mobilità elettrica grazie a efficienza energetica, bassissimi consumi e risparmio di materie prime. I test gratuiti inizieranno venerdì per cui sarà possibile prenotare una prova all’interno della villa: dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Saranno disponibili sia E-Bike per adulti, con o senza seggiolino per bimbi, sia BMX elettriche per ragazzi. Solo la domenica, invece, sarà possibile prenotare gite all’esterno in diversi momenti della giornata. Per prenotarsi è sufficiente cliccare qui o presentarsi direttamente in loco.