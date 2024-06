La tappa padovana di Horse Green Experience Tour 2024

Bologna, 6 giugno 2024 – Il tema “Cavalli – terme – cultura: parole chiave per un rinnovato equilibrio tra uomo e ambiente” costituirà un momento di grande stimolo programmatico, economico e culturalenel contesto del workshop che martedì 11 giugno sarà ospitato all’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme (ore 10-13, aperto al pubblico)

La tappa padovana del palinsesto di Horse Green Experience Tour 2024 – quarta edizione del progetto di sviluppo del turismo slow con protagonista il cavallo della rete di imprese Final Furlong – è stata fortemente voluta da Comune di Padova, Comune di Montegrotto Terme, Comune di Abano, Camera di Commercio di Padova, Padova Convention & Visitors Bureau – Consorzio DMO Padova, Consorzio Veneto Terme Colli Marketing, Parco Colli Euganei, Fise Veneto e Ippodromo Breda.

L’incontro – cui altri seguiranno nei prossimi mesi, come già avviato in Toscana – getta le basi per una programmazione che coinvolge le istituzioni e gli stakeholder del territorio in una innovativa visione di accoglienza legata al turismo lento ed emozionale, ambito in forte ascesa all’interno del quale si colloca l’esperienza con il cavallo in tutte le sue declinazioni. Vuole essere il primo passo di un ascolto mirato dell’offerta e l’avvio di un percorso virtuoso di sviluppo di un asset totalmente scalabile grazie alla sinergia pubblico-privata.

Focus su benessere, turismo e cavalli

Punti salienti della mattinata saranno i temi interconnessi al termalismo e al turismo nell’ottica di nuove proposte olistiche di benessere e di relazione tra l’uomo e il cavallo.

Troveranno spazio interventi sulle proprietà del termalismo naturale per il benessere dell’animale e, in una proiezione legata alla peculiare storica offerta dei territori veneti, i relatori avranno modo di esporre argomenti legati al turismo lento per l’implementazione di una economia sostenibile.

Il cavallo è anche protagonista nella salvaguardia del paesaggio attraverso una progettazione consapevole per la valorizzazione dei territori mentre i grandi eventi ippici e i raduni equestri saranno sotto la lente in veste di catalizzatori di nuove modalità di turismo esperienziale aperto al contatto con la natura e alle sue biodiversità.

Nodale, nel suo ruolo di location già predisposta all’accoglienza di cavalli e cavalieri e di centro di aggregazione outdoor per le comunità locali, l’ippodromo Breda, culla del trotto, sarà al centro del convegno quale volano di sviluppo economico del territorio attraverso innovative politiche gestionali, green e sostenibili.

Sulla mobilità e sul turismo con il cavallo arriveranno inolltre proposte di nuovi processi organizzativi per la creazione di partenariati pubblico-privati fondati sull’economia delle relazioni.

Il test-event per il Giubileo

L’appuntamento padovano di Horse Green Experience Tour 2024 avrà inizio l’8 e 9 giugno con un viaggio coordinato dall’associazione Natura a Cavallo sulle colline della più grande area termale d’Europa – test event per l’Equiraduno del Giubileo 2025 – e si concluderà in notturna con il Gran Premio Ivone Grassetto all’ippodromo Breda, attesa prova di Gruppo 3 sulla distanza dei 1640 metri che vedrà impegnati cavalli “anziani” indigeni ed esteri. La corsa costituirà il clou di una serata di intrattenimento e relax cui tutta la cittadinanza è invitata per toccare con mano le molte opportunità legate all’impianto cittadino.