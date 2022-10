Magic Tuscany per la prima asta esperienziale in Italia

Bologna, 26 ottobre 2022 – L’idea per questa asta-evento è di quelle che parlano di eccellenza e di quel gusto tutto italiano per l’unione tra bellezza e sostanza. Ad averla avuta sono gli ospiti d’eccezione di Villa Il Borro, un relais & chateau del 1200 nel cuore della Toscana, una regione che per storia, sapori, profumi e lifestyle ci viene invidiata nel mondo.

E che vanta tradizioni eccellenti: arte, vino, cavalli…

Da qui l’idea: gettare un affascinante e appassionato ponte tra i cipressi elegantemente disegnati sulle colline dell’aretino fino nel cuore della migliore produzione allevatoriale per il salto ostacoli, con un’esclusivissima asta per la quale il primo piacere sarà esserci.

Trenta soggetti super-selezionati, organizzati in un’asta curata dalla prestigiosa Flanders Foal, animeranno le strutture de Il Borro sabato 12 novembre, con un evento esperienziale in cui ogni singolo aspetto contribuirà a costruire una memoria destinata a durare a lungo.

L’asta de Il Borro ha tutte le carte in regola per costituire un evento al quale sarà importante anche solo presenziare, con un programma enogastronomico e di ospitalità consono alle proprie strutture.

Una selezione equestre scelta con grandissimo rigore e volutamente limitata a trenta soggetti affinché si possa davvero parlare di produzione di vertice sarà il cuore dell’evento che non mancherà di attrarre addetti ai lavori, esperti e personaggi del mondo equestre dall’Italia e dall’estero. Sono attesi ospiti provenienti da Belgio, Germania, Emirati Arabi e da tutte quelle nazioni in cui gli sport equestri sanno creare un vero interesse presso una platea di appassionati intenditori.

Nella vision degli organizzatori, capitanati da Marco Debolini, si tratterà di un’occasione per regalarsi un’esperienza unica che inizierà con un benvenuto nelle cellar di Villa Il Borro, in cui il valore del tempo è espresso dalle volte e dalle botti che raccontano una storia che arriva dal Medioevo fino ai giorni nostri.

Dalle eccellenze enogastronomiche a quelle allevatoriali, dopo il tour-aperitif nelle cantine, sarà la volta del Gala Dinner che consentirà uno svolgimento di sicuro livello all’asta. Dove sfileranno una trentina di soggetti selezionatissimi tra la produzione vocata al salto ostacoli, accompagnati dalla migliore cucina italiana e dai più pregiati bicchieri.

Il dopocena costituirà un vero e proprio evento glam, con musica e intrattenimento dal vivo.

L’eleganza senza tempo del relais, lo stile e la tradizione dell’ospitalità de Il Borro amplificano il concetto esperienziale di questo evento per il quale nulla, ma proprio nulla, rimarrà irrilevante.

Per prenotazioni e informazioni: https://www.ilborro.it/en/auction-experience-2/