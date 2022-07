Amazzoni e cavalieri italiani in gara a Valkenswaard, Lier, Courlans e Szilvásvárad

Fine settimana con impegni di ‘rifinitura’ per tre degli azzurri che fanno parte della squadra che parteciperà tra due settimane al Campionato del Mondo di Herning.

Tra i cavalieri italiani iscritti nel CSI4*/CSI2*/CSIYH di Valkenswaard figurano infatti Piergiorgio Bucci (Cochello; Naiade d’Elsendam Z; Scuderia 1918 Casago; Emeralds Dream) e l’aviere capo Lorenzo De Luca (Scuderia 1918 Highlight W; Promise Z; F One USA; Carlson 86; Dirka de Blondel).

Al via nei Paesi Bassi anche l’appuntato Emanuele Gaudiano (Crack Balou; Julius.D; Vasco 118; Conthargo-Blue; Cor vd Kattevennen Z), l’aviere capo Giampiero Garofalo (Dynamite vh Legita Hof Z; First of April CL; Gaspahr; Fandango de Semilly; Kristal), Gianluca Apolloni (High Tea; Canterella van de Hogeborg Z), Ettore Cancellato (Qapriole van de Musschaver) e Francesco Leoni (Legend’s Phanthom’s).

In gara nel fine settimana anche Emanuele Camilli (E-Up; Odense Odeveld; Megira; Chacareno PS) che si presenta nel CSI2*/CSIYH di Lier, in Belgio, insieme a Filippo Tabarini (Cortocina; Orage Optimus).

Amazzoni e cavalieri italiani, infine, al via anche in due CSI3* in Francia ed Ungheria. Nel CSI3* di Courlans ci sono Silvia Bazzani (Bubalou; Jack Daniels van het Eetzeveld) e Riccardo Pisani (Charlemagne JT Z; Vanity Z), mentre nel CSI3*di Szilvásvárad Alessia Cordi (Napapiri Z) e Stefano Magarò (Visible Z; Nababs Son II vd Kruishoeve Z).