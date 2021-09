Aperte le iscrizioni online per i concorsi internazionali di salto ostacoli di ottobre a San Giovanni in Marignano

Triplo appuntamento per gli impianti del Riviera Resort a San Giovanni in Marignano con i concorsi internazionali di Salto Ostacoli in calendario il 13/17, 20/24 e 27/31 ottobre prossimi.

Sono disponibili sul calendario online FISE i relativi avant-programmi delle manifestazioni, che si compongono per tutta la durata della manifestazione di un CSI1* (montepremi di €6.800) un CSIP e un CSIYH1* (categorie riservate a cavalli giovani di 5, 6 e 7 anni e montepremi di €6.300); inoltre mentre la prima e terza settimana propongono un CSI2* (montepremi di €70.900) nella settimana centrale è previsto un CSI3* che prevede alcune categorie alte anche indoor.

Il CSI3* (montepremi di €129.300) offre 3 categorie valide ai fini dei Longines Rankings, tra cui il Gran Premio, che con un montepremi di €52.000 assegna punteggi LR Group C ed è inserito nella lista FEI degli eventi in cui i cavalieri e i cavalli possono ottenere i FEI Certificates of Capability per i Campionati del Mondo di Herning (DEN) del 2022.

La partecipazione all’appuntamento internazionale è consentita anche ai pony nelle categorie di altezza massima 1,35 mt.

Partecipazione CSI3*:

La Fise gestirà i 120 posti per i cavalieri italiani, con un massimo di 4 cavalli ciascuno, in base ai criteri di assegnazione introdotti con delibera del Consiglio Federale n. 339/2017, ovvero: 50% in base alla Computer List nazionale, 30% a scelta del Selezionatore Seniores, 10% riservato a U25 a scelta del Selezionatore Seniores, 10% riservato a Junior e Young Rider a scelta del Selezionatore giovanile.

Partecipazione CSI2* CSI1* CSIYH1* CSIP:

Attraverso il sistema di iscrizioni online FISE i cavalieri interessati potranno effettuare direttamente le proprie iscrizioni online; nel caso di cavalieri Children, Junior e Young Rider l’autorizzazione alla partecipazione verrà data direttamente sul sistema delle iscrizioni online dal Selezionatore Giovanile.

Relativamente alla documentazione necessaria, per partecipare al CSI3* i cavalli/pony devono essere in possesso di Passaporto FEI, mentre quelli iscritti al CSI2*, CSI1*, CSIP o CSIYH1* residenti in Italia potranno partecipare con i documenti nazionali; tutti i cavalieri e i cavalli/pony dovranno essere in regola con la registrazione FEI per l’anno 2021.

Gli uffici federali rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento (contattare Elisabetta Antonelli e.antonelli@fise.it tel. 06.83668455).