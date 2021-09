Territorio e cavalli: un’amicizia autentica

Bologna, 29 settembre 2021 – Rispetto per l’ambiente e il territorio. Amore per i cavalli. Competenza equestre. Piacere di ritrovarsi tra amici. Sono queste le molle che portano tanti cavalieri in sella. E più sono molle ‘autentiche’, più sono durature nel tempo.

Per l’Associazione Iblea Turismo Equestre e Donne Cavalli e Re hanno già funzionato 22 volte.

E ogni volta che gli appuntamenti si rinnovano, è sempre una nuova festa. Alla quale si aggiungono amici. Sempre ben accetti così come comanda la tradizione della condivisione della gente di cavalli e della Sicilia.

Questa volta, l’appuntamento è per il Raduno Engea del 16/17 ottobre a Ragusa.

I cavalieri si muoveranno lungo le regie trazzere iblee percorrendo tratti di forestale del ragusano e di Chiaramonte Gulfi. Si tratta di luoghi molto suggestivi, con un verde che richiama le Alpi e un clima che rivela il Mediterraneo. Con una flora e una fauna da godersi fino all’ultima ‘fogliolina’ e fino all’ultimo aroma. Per non parlare poi delle prelibatezze che animano i punti sosta…

Gli organizzatori pluri-rodati dell’Associazione Iblea Turismo Equestre e di e Donne Cavalli e Re hanno previsto (e già meticolosamente preparato) circa 35 chilometri di percorrenza, con circa 8 ore di sella per il sabato.

Domenica, il tratto sarà più vario e leggermente più tecnico. I cavalieri percorreranno il “Sentiero dell’Eremita”, immerso nel Parco dei Mulini dentro la “Cava della Misericordia”. Con visita al barocco ibleo di San Giorgio.

Il rientro serale è previsto al campo base e il trekking prevede due giri ad anello.

Unica raccomandazione da parte degli organizzatori: chi partecipa, umani ed equini, deve… avere voglia di divertirsi

Info e adesioni: Titì Pluchino 392.4775117; Peppe Cannata 389.5408185; Giuseppe Gurrieri 328.8762269; Peppe Scribano 338.9479211