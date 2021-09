Aperte le iscrizioni online per l’ Internazionale di salto ostacoli di Militello Val di Catania

36^ edizione della Coppa degli Assi

In Sicilia appuntamento internazionale dal 7 al 10 ottobre prossimo negli impianti della Tenuta Ambelia, già sede della Fiera Mediterranea del Cavallo, con il concorso di Salto Ostacoli CSI2* e CSI1* organizzato dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia.

È disponibile sul calendario online FISE il relativo avant-programma della manifestazione, che offre un montepremi complessivo di €74.800 di cui €6.300 sul CSI1* e €68.500 sul CSI2*, formula che prevede 2 categorie valide ai fini dei Longines Rankings della FEI, tra cui il Gran Premio che, con una dotazione di €26.000 e a firma dello Chef de Piste Uliano Vezzani, coadiuvato da Gabriele Vulcanico, rappresenta la 36^ edizione della tradizionale Coppa degli Assi.

Correda l’evento internazionale anche l’appuntamento con la Coppa Italia targata Italian Champions Tour nella sua unica Tappa siciliana.

La partecipazione all’appuntamento internazionale è consentita anche ai pony nelle categorie di altezza massima 1,35 mt.

Attraverso il sistema di iscrizioni online FISE i cavalieri interessati potranno effettuare direttamente le proprie iscrizioni; nel caso di cavalieri Children, Junior, Young Rider l’autorizzazione alla partecipazione verrà data direttamente sul sistema delle iscrizioni online dal Selezionatore.

Relativamente alla documentazione necessaria, per partecipare al CSI2*/CSI1* i cavalli/pony residenti in Italia potranno partecipare con i documenti nazionali mentre tutti i cavalieri e i cavalli/pony dovranno essere in regola con la registrazione FEI per l’anno 2021 e il tesseramento FISE 2021.

Gli uffici federali rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento (contattare Elisabetta Antonelli e.antonelli@fise.it tel. 06.83668455).