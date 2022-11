ArenaFISE: Alla Lombardia il 46° Gran Premio delle Regioni Under 21 KEP Italia 

Piazza d’onore per la Sicilia. La Valle D’Aosta al terzo posto



Una grande festa di sport oggi in Arena FISE, quartier generale di tutte le attività della Federazione alla 124^ Fieracavalli Verona, per il Gran Premio delle Regioni Under 21 KEP Italia.

La combattutissima gara ha visto oggi, domenica 6 novembre, il Team della Lombardia salire sul gradino più alto del podio (0/3 penalità di squadra e tempo complessivo 397’’30) grazie alle prestazioni di Vittoria Calabrò su Abete (0/1), Beatrice Bacchetta su Erotika (0/2), Filippo Bolognini su Clementine 27 (0/4) e Davide Vitale su Revolution di Santa Paola (4/0) guidati dal capo equipe Annina Rizzoli.

Seconda posizione (4/0 penalità di squadra un totale di 410’’64) per il team della Sicilia, guidato dal capo equipe Bruno Nasisi e composto da Martina Gervasi su Cascatina della Caccia (0/0), Alice Gravagno su Ivana (0/0) Federica Gallo su Vladimir (15/0) e Giuseppe Genuardi su La Peppa (4/8).

Terza posizione per la Valle D’Aosta (5/0 penalità di squadra in 403’’53) formata da Edoardo Scibila su Felin De St Martin (0/0), Gaia Lazzarini su Orange Star DB (1/0), Gaia Battaglio su Darcon Dean Z (4/3), Beatrice Stecco su Falcao Des Hurettes (8/0) e guidata dal capo equipe Andrea Piccolo.

Dalla quarta alla sesta posizione si sono poi classificate nell’ordine: Liguria (2/6 penalità in 396’’84), Veneto (4/10 penalità in 332’’41) e Toscana (4/11 penalità in 409’’43).

Dal settimo al diciottesimo posto, invece: Umbria, Emilia-Romagna, Trentino, Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Piemonte, Alto Adige, Puglia e Lazio.



Per quanto riguarda la classifica individuale del Gran Premio delle Regioni Under 21 KEP Italia la numero uno è la piemontese Alice Sartor in sella a Quebec (0/0 in 127’’15), seguita dal sardo Nicolò Cocco su Carucho (0/0 in 128’’20) in seconda posizione e dalla ligure Anna Ruggeri su Dakotah 2 (0/0 in 129’’40) in terza posizione.

Ad officiare l’emozionante cerimonia di premiazione è stato il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, insieme alla CEO di KEP Italia Lelia Polini e alla Vicepresidente Grazia Basano, ai Consiglieri federali Maria Grazia Cecchini, Gualtiero Bedini, Alvaro Casati, Luigi Favaro, Luca D’Oria e Giulio Panzeri e una grandissima rappresentanza di Presidenti dei Comitati regionali FISE.

È possibile consultare QUI le classifiche complete.

(Nella foto © FISE/Villanti: la premiazione del 46° Gran Premio delle Regioni Under 21 KEP Italia)