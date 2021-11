ArenaFISE: conclusi la Coppa Campioni Pony ed il Trofeo Pony 2021 My Horse

Giovanissimi agguerriti in campo per farsi onore

Giornata intensa, ritmi serrati in campo, quando nel tardo pomeriggio si è conclusa anche la sfida pony My Horse, edizione 2021 della Coppa Campioni di ArenaFISE.

Si sono dati battaglia i giovanissimi montati su pony che nella giornata di oggi hanno visto l’affermazione dei migliori sui 35 binomi in campo, decretata dalla somma dei risultati delle due categorie disputate ieri a tempo e oggi a fasi consecutive, sull’altezza di 110 cm.

Conquista il gradino più alto del podio Niccolò Perugino, (foto al centro) allievo di Mario Giunti, tesserato con il Dunia Ranch – Toscana, che in sella a Liskillen Rebel ha chiuso con 66 punti d’onore.

La piazza d’onore è andata all’allievo marchigiano del C.I. Val dell’Isauro, istruttore Giulio Cucchi, in sella a Nuts, con un totale di 60 punti. Al terzo posto si è collocata Aurora Rosa Caruso per la Sicilia, in sella a Ocean Aengus Dun, allieva del Riders Club Asd Sicilia, istruttore Filippo Infantino, con 58 punti.

Il Trofeo Pony 2021 My Horse , a cui hanno preso parte 49 partenti, è stato vinto da Sofia Zara (foto in basso) , allieva del C.I. I Pavoni, Sardegna, istruttore Filippo Serrau. In sella a Infuso Sofia ha chiuso con 94 punti. Sul secondo gradino del podio è salita Ginevra Saluzzo Madafferi, allieva della Società Ippica San Remo, istruttore Pietro Nassi, Liguria, che con Darjeeling La Batia, totale punti 93. Terzo posto per Viola Garriboli, tesserata con R.C. Valpolicella, istruttrice Caroline Bissinger, che in sella a Bulgarie ha chiuso con 91 punti.

foto © FISE/Marco Villanti