Cancellati i Mondiali dei cavalli giovani di Lanaken 2020

L’appuntamento era in programma in Belgio dal 16 al 20 settembre

La notizia è arrivata proprio in queste ore. A divulgarla è stata la Federazione Equestre Internazionale. I Mondiali dei cavalli giovani di salto ostacoli di Lanaken in Belgio, tradizionale appuntamento per il settore mondiale dell’allevamento del cavallo sportivo, è stato cancellato.

La decisione – confermata dalla federazione equestre belga – è stata presa per l‘incertezza causata dall’impatto della pandemia da Covid-19. Il Campionato del Mondo dei Giovani cavalli si sarebbe dovuto svolgere dal 16 al 20 settembre, ma a questo punto l’appuntamento è rimandato al 2021.