La Fise presenta il Talent Show Jumping Ambassador 2022

La nuova iniziativa di promozione delle competizioni a squadre

Con questo nuovo circuito la Federazione Italiana Sport Equestri intende motivare la crescita sportiva dei nostri binomi e promuovere i valori dello spirito di squadra. L’iniziativa consente di affrontare e gestire la pressione conseguente alla partecipazione a competizione di squadra, e rappresenta una occasione di aggregazione e confronto competitivo di un movimento che sta dimostrando notevoli margini di crescita.

Il circuito è articolato su quattro tappe:

1^ Tappa – 13/15 maggio – Roma, la Macchiarella

2^ Tappa – 17/19 giugno – San Giovanni in Marignano, Riviera Resort

3^ Tappa 24/28 agosto – Arezzo, Equestrian Centre

La finale è prevista nei giorni 25/27 novembre a Pontedera: sarà la 1^ Coppa Challenge a Squadre Comitati Regionali 2022 e Top Rider Individuale Talent Salto Ostacoli 2022.

Le categorie previste dal circuito sono le seguenti:

AMBASSADOR

Individuale, riservata a cavalieri Ambassador con autorizzazione a montare Brevetto, 1° e 2° grado. Brevetto altezze cm 110, Brevetto e 1° grado altezza 115 cm. 1° grado altezza cm 120. 1° e 2° grado altezza 125 cm.

AMBASSADOR SQUADRE

Riservata a cavalieri Ambassador con autorizzazione a montare Brevetto, 1° e 2° grado (2° grado che non abbia preso parte a categorie C135) concorreranno squadre composte da 5 cavalieri. Altezze: 1° percorso 110cm, 2° percorso 115cm, 3° percorso 120cm, 4° percorso 125cm.

GENTLEMAN RIDER

Individuale, riservata a cavalieri Young Rider e Senior con autorizzazione a montare Brevetto e 1° Grado. Altezze cm110 Br/1°G 1° altezze cm115; 1°G cm120/125.

GENTLEMAN RIDER SQUADRE

Riservata a cavalieri Young Rider e Senior con autorizzazione a montare Brevetto e 1° Grado Altezze 1° percorso 110 cm, 2° percorso 115 cm, 3° e 4° percorso di altezza 120/125 cm.

Ogni squadra potrà essere composta da 4 binomi. È ammessa la partecipazione di squadre composte da 3 binomi che non potranno scartare alcun risultato. Qualora un Comitato Regionale, per limiti oggettivi, non abbia la possibilità di comporre una propria squadra, potrà “gemellarsi” con altro Comitato Regionale per poter completare la squadra. Sarà consentito gemellarsi, in qualsiasi livello, per completare una squadra composta da due binomi di una stessa regione (es. la regione Lazio, con due binomi per la squadra, potrà gemellarsi con la Regione Umbria con un solo binomio così da formare una squadra da tre binomi). Squadre con tre binomi di una stessa Regione non potranno gemellarsi con altre Regioni (i punteggi per le squadre gemellate verranno assegnati alla Regione che ha il numero maggiore di binomi partenti nella squadra gemellata).

Al termine del Circuito, durante la Finale Nazionale verrà definito il vincitore “Top Rider Talent 2022” per ogni gruppo.

Il programma è disponibile QUI

foto © Fise/Sasso Fotografie