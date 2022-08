Mondiali Herning: Salto ostacoli. Partono bene gli azzurri nella prima prova

Parte con il piede giusto il Campionato del Mondo di salto ostacoli per gli azzurri impegnati nella rassegna iridata a Herning in Danimarca. Oggi, mercoledì 10 agosto, prima prova individuale valida anche per la classifica a squadre ha visto i quattro rappresentanti italiani tenere alta la testa davanti al resto del mondo. Al termine della temutissima prima prova a tempo tabella C, in cui gli eventuali errori agli ostacoli vengono tramutati in penalizzazione sul tempo, è Antonio Maria Garofalo su Conquestador il miglior in classifica con il suo percorso chiuso in 82”92 al 12° posto. Bene anche l’agente delle Fiamme Oro Francesca Ciriesi in sella a Cape Coral. Nonostante l’errore l’amazzone azzurra ha chiuso la sua gara con un totale di 84”80 (25^). Due gli errori per il 1° aviere scelto Lorenzo De Luca e F One Usa (53°) che hanno chiuso la gara con un tempo totale di 89”03. Nessun errore per Emanuele Camilli e Chadellano Ps che hanno tagliato la linea del traguardo in 90”14 (60°). I risultati di tantissmi binomi anche a livello individuale sono compresi in meno di quattro penalità, quindi i giochi sono ancora aperti.

Guarda QUI la classifica della prova a tempo tabella C e QUI la classifica individuale del Campionato del mondo.

La classifica a squadre vede l’Italia al momento al decimo posto con 9.76 sulle 22 nazioni presenti al Campionato del Mondo, ma a leggere bene, i team sono molto vicini tra loro (soprattutto tra il settimo e decimo posto) guarda QUI la classifica a squadre.

È assolutamente soddisfatto di questo inizio di Campionato il Selezionatore della nazionale e capo equipe qui a Herning, Marco Porro. “È stata una bellissima giornata di sport e siamo finalmente molto vicini – ha esordito Porro – perché ci sono delle frazioni di differenza tra molte squadre. I ragazzi sono stati molto bravi e sono davvero soddisfatto di tutti loro e di come hanno affrontato la gara di apertura. Siamo partiti con tre debuttanti in un Campionato del mondo (Camilli, Ciriesi, Garofalo ndr.) ma hanno tutti fatto comunque un programma di avvicinamento per arrivare qui. Domani – ha aggiunto Porro – sarà un’altra storia: la gara a squadre di un Campionato mondiale. Abbiamo fiducia dei nostri cavalli e io dei miei ragazzi, che sono tutti molto concentrati. Affronteremo con coraggio la gara e daremo il massimo come oggi”.

(Nella foto © FISE/ Stefano Secchi: Antonio Maria Garofalo su Conquestador)