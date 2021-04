Aiuti all’ippica inglese per 21milioni

Bologna, venerdì 2 aprile 2021 – Il concreto sostegno al mondo delle corse inglese proviene dal Fondo di sopravvivenza per lo sport britannico. Il fondo fu istituito dal governo d’Oltremanica nel novembre dello scorso anno. Il Covid ha avuto un impatto devastante, la chiusura degli ippodromi al pubblico ha provocato una perdita finanziaria notevole per il fortissimo calo degli introiti derivanti dalle scommesse. L’ippica, dopo il calcio, è lo sport più seguito e le corse fanno profondamente parte del tessuto culturale britannico dove la scommessa non è vista come un demone dal quale sfuggire. Un esempio di quanto sia radicata la tradizione delle corse in Gran Bretagna è l’ippodromo di Chester, l’impianto ospita competizioni sin dal XVI secolo! In Italia non riusciamo a risolvere il problema del ritardo dei pagamenti dei premi… Due teatri completamente diversi con gli stessi attori: i cavalli