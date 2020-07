Al Savio di Cesena un venerdì per maratoneti

Cesena giovedì 10 luglio 2020 – L’analisi del convegno di domani, venerdì 11 luglio inizia, per contenuti tecnici, dal clou della serata, una corsa sulla lunga distanza, con partenza ai nastri. Frequentatori di contesti classici in età giovanile, i due penalizzati Vanvitelli e soprattutto Suerte’s Cage sono i più attesi in ottica vittoria, con il primo affidato a Roberto Vecchione ed il secondo in pista agli ordini di Alessandro Gocciadoro con il quale, il figlio di Igor Font, pare aver ritrovato la verve agonistica di qualche stagione fa. Tra i soggetti al via dal primo nastro spiccano la regolarità di Rouen Peste Tft che Lorenzo Baldi mantiene in invidiabile assetto agonistico, nonostante i 10 anni di età, e la grinta spesso dispersiva di Zola Budd.

Alle 21.05 la prima corsa della serata, una sfida sui due giri di pista riservata alla leva 2017, che ha in Blu di Prussia una sicura protagonista, l’erede della campionessa Prussia è in grado di tornare alla vittoria agli ordini del sempre più lanciato Alessandro Gocciadoro, mentre le coppie Brand/Antonio Greppi e Barbara San/Andrea Farolfi, sembrano tra i più seri candidati al ruolo di avversari. Alla seconda, gentlemen e soggetti di 5 e 6 anni per un miglio dalla vasta rosa di aspiranti alla vittoria, che dovrebbe passare tra Zillah Font (Venezia), Zosca Etoile (Monti) e Zuvetie Cc Sm (De Luca), mentre i tre anni tornano alla terza con l’ospite Birbone Gual e la recente vincitrice sulla pista Bramanta Jet a contendersi il successo ed il progredito Banpit Of West ad inseguire il podio. L’interessante convegno prosegue nel segno dei cadetti, che alla quarta hanno in Asia Ll, Alba del Nord e Ava Gardner Treb le tre punte in chiave pronostico senza peraltro trascurare la forma ritrovata di Ale Degli Ulivi. Alla quinta sono in pista dodici affidabili routinier, con Understand e Solimano in grado di disputarsi la vittoria e Zitrunas e Visy Pan presentati da Salvatore Valentino a regalare spettacolo ed un report cronometrico di valore. Chiusura con la leva 2016 e con il plebiscito tecnico per Antony Mati, allievo della connection siculo toscana Colletti/Lombardo Jr e recente vincitore a Follonica in un siderale 1.12.1, in grado di bissare con Artiglio Deiventi ed il regolarista Angelico accreditati al ruolo di valletti .