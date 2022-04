Frankie superstar del GP Pisa

Bologna, venerdì 1 aprile 2022 – Frankie Dettori il Gran Premio Pisa non lo ha mai vinto, l’immenso fantino italiano ha solo sfiorato il successo nella Listed pisana, andò vicino alla vittoria in tre occasioni giungendo secondo nel 1992, nel1998 e nel 2004.

Nell’ultima occasione, a bordo di Principe Di Galles fu battuto a fil di palo da Bravo Trizio montato da Endo Botti. Sarà proprio Endo, ormai da anni nelle vesti di allenatore di successo, che concederà a Dettori la possibilità di scrivere nel suo infinito Palmares il nome della classica di Pisa. Domenica Botti gli affida, per i colori della Razza della Sila, Il Grande Gatrsby, un tre anni che nelle due uscite in stagione ha vinto sotto la sella del talentuosissimo giovane Dario Di Tocco.

Per Lanfranco un altro ingaggio oltre al Pisa, monterà anche nell’altra Listed della giornata,; il Premio Toscana sui 2200 metri con 38500 euro in palio. Il cavallo sotto la sella di Dettori è Total Euphoria, castrone di 5 anni allenato da Devis Grilli che ne è anche il proprietario.

Oltre al gran pomeriggio di corse è in programma uno spettacolo di arte equestre con il Laura Magic Horse Show, nel parterre si esibiranno artisti di strada come i Chicchi d’Uva e Fire Aida con spettacoli sui trampoli e giocoleria circense. Musica dal vivo con la band Music Onde Road mentre i butteri in sella a cavalli Maremmani accompagneranno i cavalli in corsa dal tondino alla pista.

I nove partenti e i fantini del Premio Pisa, Listed per soggetti di 3 anni, 1600 metri con 55mila euro di dotazione

1 Bahja Del Sol Dario Vargiu

2 Costantinus Dario Di Tocco

3 Il Grande Gatsby Lanfranco Dettori

4 Ilgani Salvatore Sulas

5 Salah Al Din Stefano Cherchi

6 Sunny River Claudio Colombi

7 The King Horse’s Andrea Mezzatesta

8 Vecello Luca Maniezzi

9 Wings Of War Carlo Fiocchi