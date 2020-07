Il Derby è alle porte, mancano quattro giorni

Bologna, mercoledì 8 luglio – Ormai si contano le ore che dividono il mondo dell’ippica all’evento che può determinare una svolta decisiva per la carriera di un cavallo e delle componenti che gli ruotano attorno, il pensiero è rivolto in primis all’allevatore. Un elemento di disturbo per il DerbyDay di domenica 12 luglio potrebbe essere il mancato accoglimento della richiesta di un incontro fra i dipendenti degli ippodromi e il Mipaaf, le maestranze di alcune società che gestiscono gli ippodromi, a causa del ritardo dei pagamenti ministeriali, non ricevono gli emolumenti dovuti ed è questo il solido e valido motivo della richiesta fatta al Sottosegretario L’Abbate. Ci auguriamo vada tutto per il meglio per evitare forme di protesta che potrebbero inficiare, anche parzialmente, lo svolgimento di una meravigliosa giornata di corse.

Per quanto concerne lo sport passiamo alla ipotetica griglia di partenza dei partecipanti al Derby con le rispettive monte. Parlando di Demuro sarebbero due le opzioni di monta; Clarenzio Fan oppure Masterwin? I ben informati rivelano che sono elevatissime le possibilità di vedere Cristian a bordo di Clarenzio.

L’ipotetico schieramento del Derby: 1) ALDRODOVAR (A. Fresu); 2); AURELIUS IN LOVE (S. Mulas); 3) BAPTISM (D. Vargiu); 4) CIMA EMERGENCY (G. Mossè); 5) CLARENZIO FAN (C. Demuro); 6) KING’S CAPER (Frankie Dettori); 7) MASTERWIN (G. Chioffi); 8) PAPA POWER (F. Branca); 9) ROAD TO ARC (S. Diana);10) SPIRITUAL SON (S. Basile); 11) TUSCAN GAZE (C. Fiocchi).

Nella lunghissima e succulenta giornata di domenica 12 luglio, la star Dettori è impegnato in quattro occasioni: nel Derby sarà in sella a King’s Caper; nel Premio Carlo d’Alessio interpreterà Time Shanakill per la Dioscuri; nel Presidente della Repubblica sarà a bordo di Frozen Juke mentre nel Tudini farà coppia co Atacama. Un’altra chicca è la presenza, per la prima volta a Roma, della jockette francese, apprezzatissima in Giappone, Mickaelle Michel in sella a Walderbe nel Premio Carlo D’Alessio.