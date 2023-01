Lollobrigida all’Amerique: orgoglio italiano

Bologna, 29 gennaio 2023 – Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida ha presenziato al Prix d’Amerique, insieme al Ministro francese della Solidarietà, Autonomia e Disabilità, Jean-Christophe Combe. L’appuntamento, che si svolge tradizionalmente sulla pista dell’ippodromo di Vincennes a Parigi, rappresenta la più importante corsa di trotto d’Europa per seguito e prestigio.

«La giornata di oggi e tutti i successi raccolti all’estero dai nostri cavalli rendono chiari i margini di crescita del comparto ippico italiano. Guardiamo a modelli come quello francese per dare anche all’ippica nazionale la solidità e la rilevanza che dimostra di meritare con le sue altissime professionalità e i suoi magnifici cavalli. Anche in questo settore l’Italia riesce a essere sinonimo di eccellenza e grandi risultati in tutto il mondo. Come dimostrato dal podio ottenuto dal nostro cavallo Ampia Mede SM, che ho avuto l’onore di premiare davanti ai 40mila spettatori accorsi per l’evento. Un momento di grande orgoglio italiano», ha dichiarato il Ministro Lollobrigida.