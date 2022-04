Noble Yeats vince il 174° Grand National

Bologna, domenica 10 aprile 2022 – Uscire di scena come si può immaginare solo nei sogni. Questo è stato il 174° Randox Grand National vinto dall’amatore Sam Waley-Cohen, che solo giovedì scorso aveva annunciato che si sarebbe ritirato dalle scene con l’ultima apparizione in pista ad Aintree, qualunque risultato sarebbe arrivato. Ed invece, in sella al 7 anni Noble Yeats (Yeats), ha coronato il sogno di una vita accumulando una serie di piccoli record tutti insieme, in pochi minuti.

Sarebbe stata anche la sua ultima possibilità di realizzare il sogno di una vita di suo padre di vedere i suoi colori portati alla vittoria nella corsa a ostacoli più famosa del mondo. Due giorni dopo, dopo una gara carica di drammi dall’inizio alla fine, il sogno si è avverato e, anche se alla fine è irrilevante dato il suo ritiro, gli steward gli hanno dato nove giorni di appiedamento e lo hanno multato di £ 400 per aver usato la sua frusta al di sopra del livello consentito. Ma pazienza: Basta guardare l’intensità e l’adrenalina palpabile prima dell’ultima fence, quando Sam Waley Cohen ci mette forza, rabbia, convinzione per quello che potrebbe in quel momento consegnarlo alla storia.

Waley-Cohen trascorre la maggior parte del suo tempo a dirigere uno dei più grandi studi di odontoiatria della Gran Bretagna, con circa 4.000 dipendenti in cinque paesi. L’equitazione è sempre stato un hobby, non un mestiere, sui cavalli acquistati per lui da suo padre. Noble Yeats, che è stato acquisito dai suoi precedenti proprietari a metà febbraio, è stato l’ultimo lancio dei dadi. Noble Yeats, del resto, ha 7 anni ed è considerato un novizio. Forse sarebbe stato più preparato l’anno prossimo ad affrontare una esperienza del genere, ed invece il destino gli ha voluto regalare un happy ending ineguagliabile in una corsa difficile.

40 gli anni di Sam Waley-Cohen, proprio come il numero dei partenti di questo Grand National che lo ha celebrato come si deve in un giorno indimenticabile dopo aver sfiorato il sogno con Oscar Time nel 2010.

Il podio del Grand National 2022

Noble Yeats (Sam Waley-Cohen) Any Second Now (Mark Walsh) Delta Work (Jack Kennedy)

Da Equos.it