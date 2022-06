Spettacolare domenica a San Siro

Bologna, sabato 4 giugno 2022 – Domani, a partire dalle ore14:55, la 35^ giornata stagionale di San Siro offre per gli appassionati di galoppo quattro Listed Race con il Premio Certosa, il Crespi, l’Estate e il Premio XCIV Royal Mares, due trial per 2 anni con il Premio Tramuschio e il Premio Boffalora, e a chiudere il pomeriggio un Handicap Principale con il Premio Lombardia. Per le famiglie, con particolare riguardo per i bambini, sono attive l’area per il ‘Battesimo della sella’ sul pony e la musica del Dj Set, oltre alle postazioni a bordo pista per gustarsi un ottimo aperitivo.

Ma andiamo nel dettaglio con la sintesi dell’analisi delle corse curata dall’Ufficio Stampa Snai. Qui il campo completo dei partenti

Apertura con il Premio Tramuschio, una condizionata sulla distanza di1.400metriper i maschi in vista del De Montel. Pochi ma buoni i partenti, The Blades che si può indicare per primo dopo una vittoria al debutto. L’imbattuto Saputello, Amuninni e Solitary Dream allungano tutti la distanza per la prima volta e sono certamente intriganti, con lo stesso Kazzam che si è comportato molto bene nella sua introduzione.

Sempre la generazione più giovane in azione, per la divisione al femminile, con la condizionata sui 1.400 metri per il Premio Boffalora. Situazione anche qui certamente intrigante, con due che hanno subito fatto centro all’esordio che devono dare i chili ad un gruppetto di avversarie che usufruiranno del discarico per le cavalle maiden, tra le quali Kinkawa è quella che ha fornito la sensazione più accattivante meritando il voto conseguente, anche se le stesse Just Do It e Miss Baker si sono fatte ben notare e vanno rispettate. Un rispetto logico che va concesso alle due che hanno vinto di cui sopra, con Glory Dance preferita rispetto a Talentuosa.

Il pomeriggio milanese entra nel vivo con il Mario e Vittorio Crespi, Listed per le femmine di 2 anni sui 1.200metri. Impossibile immaginare un contesto più competitivo, con sei recenti vincitrici e una già piazzata di Listed, French Fries, che sarà in maniera logica tra le più gettonate, ma con la suggestione che spinge dalla parte di Edith Dei Grif, che nella sua vittoriosa introduzione ha meritato il più classico dei circoletti rossi. Royal Lea dal canto suo ha marcato un notevole miglioramento alla seconda uscita e lo stesso dicasi per Finisterra, che gradirà molto il probabile schema selettivo.

A metà programma la seconda ed attesa Listed per il Premio Certosa, prova riservata ai velocisti puri di 3 anni ed oltre sulla distanza minima. Raifan e Collinsbay sono il terzo e il quarto del Tudini, e basterebbe solo questo per posizionarli in primissima linea, dove è posta per forza di cose anche la femmina francese Wejdan, che ha mirato a questo appuntamento da lontano e che ha avuto anche fortuna pescando uno steccato vantaggioso. Non va sottovalutata Sphere Of Fire, da valutare sulla vittoria del Carlo Chiesa, ma alla fine della fiera ci vogliamo abbandonare totalmente al fascino indicando il giovane The King’s Horses, che ha appena confermato tutta la sua ottima efficacia come velocista.

Come quinta prova in pista tornano le femmine con l’edizione numero 94 delle Royal Mares, Listed sul miglio di pista grande per le 3 anni ed oltre. Attesissimo scontro titanico tra due grandi campionesse che finalmente si ritroveranno una di fronte all’altra, Telepatic Glancese Aria Importante, un duello degno come Coppi e Bartali, con la prima citata si è prontamente riscattata dall’unico passo falso della carriera e con una nomination che si eleva dalle parti della nuda e pura soggettività.

Come penultima tocca ai 3 anni con il Premio Estate-Memorial Arturo Brambilla, tradizionale Listed sul miglio di pista grande che ricorda Arturo Brambilla. Anche qui un gruppo di ottimo spessore tecnico, con il Grande Gatsby in pole position quanto mai logica in virtù di un curriculum che non ha certo bisogno di ulteriori spiegazioni. Non potrà tuttavia permettersi nessuna distrazione, con Some Respect che sta pian piano ritrovando i suoi migliori motivi, con Bahja Del Sol che si presenta in condizioni di maggior freschezza, con Tramaglino che stuzzica da matti accorciato su questa distanza.

L’emozionate e appassionata domenica all’ippodromo Snai San Siro di Milano si chiude con il Premio Lombardia, Handicap Principale di tipo A sul miglio e mezzo di pista grande aperto ai 3 anni ed oltre. Il Fambrus quarto del D’Alessio reclama una nomination quanto mai logica, potendo anche avere a suo vantaggio un paio di chili su Clarenzio Fan, il laureato dell’Arno che in maniera altrettanto ovvio ci proverà fino alla fine. Inoltre c’è il giovane compagno di colori Estoril che rafforza non poco la chance del rapporto di scuderia.