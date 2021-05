Trionfale domenica di Cristian Demuro a Longchamp

Bologna, lunedì 17 maggio 2021 – Il nostro Cristian Demuro trionfa nella Poule d’Essai des Pouliches G1 come meglio non avrebbe potuto, a 66/1, in sella a Coeursamba elevatasi fino alla massima potenza e preparata a puntino da Jean Claude Rouget, battendo la favorita Mother Earth, già vincitrice delle 1000 Ghinee di Newmarket.

Coeursamba era alla corsa numero 8 in carriera e questa al massimo livello è stata solamente la seconda vittoria in carriera. La puledra è figlia di uno stallone come The Wow Signal scomparso prematuramente nel 2018 a soli 6 anni, con i primi prodotti in pista.

E, come spesso accade, quasi dettata dalla legge di Murphy dell’allevamento, ecco che spuntano i fiori del suo sangue innalzarsi verso qualcosa di importante.

Coeursamba aveva fino ad oggi un profilo normale: Vittoria alla seconda in carriera, piazzamenti nel Prix Six Perfections G3 e Prix d’Aumale G3 a 2 anni e solo un terzino nella condizionata di rientro a 3 anni, in maniera soft come piace al suo allenatore.

Ma come diciamo spesso: Al rientro, nulla è come sembra e nel giorno che conta sono tutti pronti a sfoderare l’animale che è in loro. Terza, per la cronaca, l’altra massima outsider Kennella data 100 a 1.

Fonte: Equos