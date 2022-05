È uscito il nuovo numero di Cavallo Magazine, ecco l’editoriale

Bologna, 25 maggio 2022 – Il nuovo numero di Cavallo Magazine é disponibile a partire da oggi mercoledì 27 ottobre. È possibile ordinarlo sul sito shopcavallomagazine.it e riceverlo direttamente a casa propria a € 7,00 – spese di spedizione incluse.

Incontriamoci: è il nostro motto 2022

Incontriamoci. È una parola magica dopo quanto abbiamo sofferto negli ultimi due anni, ma è anche il nostro mood per questo 2022 che per l’Italia sarà speciale tra tantissimi eventi e un generale ritorno alla normalità.

‘Incontriamoci’ per noi vuol dire essere più vicini. Con la nostra rivista che vorremmo fosse in tutti gli eventi dell’agenda 2022, ma anche in tutte le case.

‘Incontriamoci’ significa per noi triplicare le copie a disposizione dei lettori, raggiungerli in ogni luogo possibile nel modo più comodo e veloce.

‘Incontriamoci’ vuol dire avvicinare sempre più i nostri contenuti al vostro gradimento: il restyling della rivista, da un anno sempre più guida specializzata e strumento di lavoro oltre che lettura di piacere, ha riscontrato nei numeri un grande entusiasmo che ora vorremmo estendere per osmosi anche al sito di Cavallo Magazine e ai nostri social media Facebook, Twitter e Instagram.

‘Incontriamoci’ significa estendere i contenuti, allargare la rete della nostra cronaca, abbracciare sempre più protagonisti, eventi, storie attingendo più in profondità da un movimento di base che conosce una crescita esponenziale, oggi attestata a 180 mila tesserati. Coinvolgeremo centri ippici, comitati regionali, associazioni e società per essere più vicini ai vostri eventi, alle vostre emozioni. È un’idea che coltivo da sempre, siamo pronti per lanciarla.

‘Incontriamoci’ è anche lavoriamo assieme. Il 2022 sarà un anno speciale e vogliamo viverlo anche attraverso la cronaca, i testi, i video, le interviste e qualsiasi contenuto dei nostri giovani lettori. Che diventeranno anche giornalisti.

Il progetto Young Writer consentirà a tutti i giovani di scrivere per Cavallo Magazine, di raccontare la propria passione per il cavallo, e quindi di vivere un vero percorso da giornalista, con testi da proporre per il nostro sito e per i nostri social, un Media Day di approfondimento e studio e la possibilità di entrare in contatto con la nostra redazione per scambiarci esperienze e studiare nuovi progetti di lavoro assieme.

Fare comunità con cavalieri, istruttori, sponsor, giornalisti e tantissimi giovani.

È il nostro obiettivo da sempre. ‘Incontriamoci’ è tutto questo.

di Corrado Piffanelli, direttore di Cavallo Magazine – corrado.piffanelli@ cavallomagazine.it

