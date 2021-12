Addio a Ginepri, maniscalco innamorato del suo lavoro

Quell’arte di maniscalco, coltivata per una vita intera, negli ultimi tempi era fra le poche cose che ancora accendevano il sorriso sul volto di Bruno Ginepri.

Si è arreso a 71 anni, alla fine di una lunga malattia, l’uomo che aveva ferrato i cavalli di tutto l’Imolese e oltre.

Emilia-Romagna, Toscana, Liguria e Veneto: un artigiano, un custode dell’arte antica conosciuto un po’ dappertutto, che da sedici anni aveva trovato casa a Mordano.

“Da quel momento mio babbo capì cosa voleva fare. Studiò e fece esperienza – lo racconta il figlio Lorenzo –. Scelse di andare di casa in casa, di scuderia in scuderia. Partiva all’alba e tornava al tramonto, sempre col sorriso sulle labbra, lavorando anche con otto animali al giorno. Ritmi impensabili per i tempi moderni”.