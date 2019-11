Anacaitpr sceglie Nike: è lui lo stallone di punta per i Cavalli Agricoli Italiani da tiro pesante rapido

Verona, 13 novembre 2019 – Uno stallone per un progetto: è Nike, 1° classificato a Fieracavalli 2019 nella categoria giovani stalloni 2017, il futuro padre Caitpr scelto dall’Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido come soggetto ideale per il programma di fecondazione artificiale che ha preso il via nel 2019, e il cui seme sarà disponibile anche in spedizione sul territorio nazionale e anche all’estero.

Una investitura ufficiale e significativa da parte dall’organo che riunisce tutti gli allevatori italiani di Caitpr, le loro esperienze e il lungo percorso di selezione che ha portato ai cambiamenti degli ultimi anni, definibili come epocali per questi cavalli, sempre più riportati a standard di movimento, vitalità e attitudine che li stanno portando sempre più verso nuovi (o antichi?) ambiti di utilizzo.

Ma anche il risultato di un percorso lungo e articolato, che parte dall’osservazione dei puledri sotto la madre e si prolunga nelle selezioni ufficiali successive (gli 8 giovani stalloni presenti a Verona erano la punta dell’iceberg di una lunga selezione), che comprende i risultati della simulazione del “matrimonio” di Nike con tutte le migliori fattrici della razza per valutarne il grado di impatto sulla variabilità genetica dei prodotti e in cui Anacaitpr ha creduto così tanto, e progettato con tanta cura, da aver addirittura accantonato in anticipo la somma necessaria all’acquisto dello stallone che sarebbe stato scelto, tra tutti i migliori, per dare un così incisivo contributo alle future generazioni.

Ma veniamo al comunicato dell’associazione allevatori scaligera: Anacaitpr ha avviato nel 2019 il Progetto fecondazione artificiale intervenendo direttamente in questo settore mediante l’acquisto di uno stallone di elevato pregio.

L’utilizzo sarà effettuato secondo programmi tecnici di accoppiamento basati sulle informazioni genetiche ma anche di consanguineità e di parentela ufficiali di cui il LG dispone.

Un Progetto di notevole importanza tecnica, quindi, che scaturisce Programma di Sviluppo Rurale Nazionale sviluppato in questi ultimi 3 anni.

Infatti, la scelta dello stallone, ma anche le scelte di impiego deriveranno fondate, in buona parte, sui dati che sono stati raccolti ed elaborati nell’ambito del PSRN Equinbio.

In altri termini, Anacaitpr darà vita ad un programma che non mette semplicemente a disposizione degli allevatori uno stallone per la FA ma un vero e proprio programma di orientamento e consulenza sugli accoppiamenti anche a livello di singolo allevamento.

Lo stallone è stato acquistato in occasione di Fieracavalli Verona 2019 e si tratta di Nike il soggetto che si è imposto al primo posto della Categoria Giovani stalloni di 30 mesi generazione 2017.

Uno stallone quindi, di notevole pregio genetico morfologico e genetico discendente da ottimi genitori ma che ha anche ottime possibilità di impiego nella popolazione di LG a livello nazionale.

Prima dell’acquisto, l’ufficio centrale di LG Anacaitpr ha effettuato, infatti, tutta una serie di simulazioni d’accoppiamento su base nazionale dei diversi possibili giovani stalloni interessanti per l’acquisto mediante il software Caitprmate messo a punto nell’ambito del PSRN.

Un lavoro preventivo molto importante a livello tecnico che, oltre alla qualità genetica in senso classico, è stato orientato a valutare la possibilità di impiego del soggetto anche ai fini della consanguineità.

Il gruppo di lavoro di Anacaitpr ha poi effettuato la sua scelta che è andata su Nike.

Circa l’impiego dello stallone si precisa che sarà disponibile con seme fresco refrigerato disponibile tramite spedizione su tutto il territorio nazionale.

Un’opportunità, quindi, per tutti gli allevatori di Caitpr.

Ciò è reso possibile dalla partnership avviata con il Centro fecondazione artificiale dell’Associazione Regionale Allevatori del Friuli Venezia Giulia di Moruzzo che sarà il braccio operativo del progetto FA di Anacaitpr.

Un Programma molto importante direttamente a favore di tutti gli allevatori Caitpr d’Italia, i quali dal 2020 avranno l’opportunità di integrare le loro scelte riproduttive con Nike.

Per informazioni: Anacaitpr Tel 045.8201622 – Cell. 348.2287594 mail: info@anacaitpr.it