Equitazione del Cuore: crescere come persona, crescere con il cavallo

Verona, 3 novembre 2021 – Raidho Healing Horses e FISE Veneto ancora a fianco per un’equitazione più consapevole ed etica con il progetto “Equitazione del cuore – Insieme a sé insieme al cavallo”, rivolto a integrare competenze e strumenti di Istruttori e Tecnici Federali che operano nel comparto equestre, ma non solo.

Il progetto, ideato da Raidho Healing Horses – il metodo di crescita personale mediato dal cavallo ideato dalla trainer tedesca Alexandra Riger – in collaborazione con FISE Veneto – da anni partner Raidho per portante nuovi strumenti all’interno della Federazione Italiana Sport Equestri –, sarà presentato ufficialmente a FieraCavalli 2021, presso lo stand FISE Veneto (Padiglione 4, Arena FISE).

“Equitazione del cuore – Insieme a sé insieme al cavallo” ha tre macro obiettivi.

In primis offrire a Istruttori e Tecnici Federali, e quindi i loro allievi, nuovi strumenti pratici uniti a maggiore consapevolezza di diverse dinamiche interne e di relazione per conoscere meglio se stessi e, quindi, aprire il varco a una rivoluzionaria comunicazione con il cavallo.

In seconda battuta favorire lo sviluppo di una nuova equitazione basata sul vero binomio, dove il piacere di lavorare e di stare insieme sia realmente reciproco, ottimizzando in questo modo obiettivi e performance.

Infine, dare al cavallo un nuovo ruolo nella società, quello di vero e proprio “coach del benessere”, capace di allenare ogni persona – anche chi non pratica equitazione grazie a un lavoro unicamente da terra che non richiede competenze equestri – a diventare una persona più consapevole del proprio agire, maggiormente coerente in se stessa e quindi nel proprio agire, più libera, sicura e forte, nonché capace di sviluppare e implementare quella leadership che ci richiede non solo il cavallo ma anche la vita stessa.

“Equitazione del cuore – Insieme a sé insieme al cavallo” ha debuttato in Trentino Alto Adige, presso l’Agritur Bontempelli gestito dalla Raidho Trainer Giulia Bontempelli e dall’Istruttore FISE di Terzo Livello Thierry Merel anch’egli Raidho Trainer, nel 2021 (qui il video su Rai TGR) con un workshop intensivo rivolto a diversi Istruttori e Tecnici FISE e con il patrocinio di FISE Trentino. Oggi, dopo i lunghi lockdown e le limitazioni imposte della pandemia, è pronto per muovere il suo secondo passo che sarà in Veneto nei primi mesi del 2022 (aggiornamenti su sito e social Raidho Healing Horses ITA e FISE Veneto).

I prossimi workshohp formativi, quindi, con in testa la tappa in Veneto, saranno guidati da Alexandra Rieger e si svilupperanno su uno o due giorni di teoria e pratica dove ogni partecipante farà esperienza del metodo Raidho e dei relativi esercizi, con e senza il cavallo.

Durante la formazione si alternerà una parte di teoria a una consistente pratica in campo.

Dopo una prima introduzione dei principi si cui poggia il metodo Raidho Healing Horses istruttori e tecnici saranno chiamati a lavorare prima personalmente e poi con i propri allievi con pratiche di radicamento, di respirazione e di visualizzazione fino a esercizi, sia con un cavallo sia con il branco, di allineamento tra pensare, sentire, volere e agire. Il lavoro sarà anche di ascolto delle proprie emozioni, soprattutto di quelle negative come frustrazione e aggressività, imparando a leggerne il messaggio e a trasformarne l’energia, sperimentando sul cavallo l’effetto di avere o meno il focus e la power position, portando infine in sella la consapevolezza maturata da terra, integrata a nuove tecniche di lavoro in rettangolo con gli allievi.

LA NOVITÀ DELL’INIZIATIVA NEL MONDO EQUESTRE

Secondo i promotori del progetto l’equitazione e il cavallo possono e devono diventare un mezzo speciale, a portata di tutti, attraverso il quale aumentare e stabilizzare il proprio benessere interiore: essere con se stessi, crescere come persona per crescere con il cavallo e nelle relazioni (anche umane) della propria vita. L’anima del progetto “Equitazione del cuore – Insieme a sé insieme al cavallo” vuole quindi portare l’equitazione e il cavallo in una nuova era, dove questo animale entra a pieno titolo nella cura e nel benessere delle persone.